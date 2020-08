Vây bắt thanh niên có lệnh truy nã đặc biệt đang lẩn trốn tại Hà Nội

Do mâu thuẫn, Nguyễn Văn Dương ở thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) đã cùng đồng bọn dùng dao đâm trọng thương một thanh niên cùng địa bàn, sau đó bỏ trốn và bị Công an tỉnh Thanh Hóa phát lệnh truy nã đặc biệt.



Ngày 5-8, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa vây bắt thành công nam thanh niên có lệnh truy nã đặc biệt về tội "Giết người" khi đối tượng này đang lẩn trốn ở TP Hà Nội.





Nguyễn Văn Dương tại cơ quan công an



Theo đó, vào chiều 4-8, có tin báo của quần chúng nhân dân về việc Nguyễn Văn Dương (SN 1994; ngụ xã Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) - kẻ đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã đặc biệt - đang xuất hiện tại Hà Nội.



Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó đã báo cáo Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa lập kế hoạch vây bắt Dương để phục vụ cho công tác điều tra, xử lý tội phạm.



Đến tối 4-8, tại một khu nhà trọ thuộc quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, Nguyễn Văn Dương đã bị các trinh sát Công an tỉnh Thanh Hóa tóm gọn và di lý về Công an tỉnh để phục vụ điều tra.



Theo hồ sơ vụ án, tối 1-1-2020 (ngày Tết dương lịch), do mâu thuẫn với anh Lê Minh Tiến (tức Tiến "chuột"; SN 1987, ngụ xã Hải Bình, thị xã Nghi Sơn), Nguyễn Văn Dương đã cùng đồng bọn dùng dao, ống tuýp nước đâm và đánh anh Tiến trọng thương. Sau khi gây án, đồng bọn của Dương lần lượt ra đầu thú, khai báo về hành vi phạm tội của mình, riêng Dương bỏ trốn khỏi địa phương.



Văn phòng Cơ quan CSĐT Công ạn tỉnh Thanh Hóa sau đó đã ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương.

