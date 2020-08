Truy nã nữ bị can chi 300 triệu thuê sát thủ giết người vì mâu thuẫn cá nhân

Để giải quyết mâu thuẫn cá nhân, Hương thuê 2 người Hải Phòng với số tiền 300 triệu đồng để sát hại anh M. 2 sát thủ này đã dùng súng bắn 4 phát khiến nạn nhân bị thương nặng.



Xét xử vụ thuê sát thủ bắn gục người tình

Bị can Trần Thị Xuân Hương - Ảnh Cơ quan công an cung cấp



Sáng 12.8, một lãnh đạo Công an Q.Long Biên (Hà Nội) cho biết, cơ quan này đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Trần Thị Xuân Hương (46 tuổi, trú P.Ngọc Lâm, Q.Long Biên) để làm rõ tội giết người.



Theo tài liệu điều tra, để giải quyết mâu thuẫn cá nhân với anh M. (38 tuổi, trú xã Ninh Hiệp, H.Gia Lâm, Hà Nội), Hương đã bỏ ra 300 triệu đồng thuê Phạm Tuấn Hải (35 tuổi,trú Q.Hồng Bàng, Hải Phòng) và Tô Thanh Hiệp (32 tuổi, trú Q.Lê Chân, Hải Phòng) sát hại anh M.



Khoảng 18 giờ chiều 11.1, thấy anh M. điều khiển xe máy đến cổng khu liên hiệp thể thao Ninh Hiệp (H.Gia Lâm), Hải và Hiệp dùng súng bắn liên tiếp 4 phát vào anh M. khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.



Sau nhiều ngày truy xét, Công an H.Gia Lâm đã bắt giữ được Hiệp và Hải. Bước đầu 2 đối tượng này đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.



Căn cứ vào các tài liệu điều tra, Công an H.Gia Lâm ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Xuân Hương về tội giết người. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Công an H.Gia Lâm đã ra quyết định truy nã bị can này trên toàn quốc.

Theo TRẦN CƯỜNG (thanhnien)