Công an Hà Nội điều tra vụ nghi trộm 350 cây vàng

Theo trình báo của gia chủ ở thị xã Sơn Tây (Hà Nội), kẻ gian đục cửa sổ tầng 3, vô hiệu hóa hệ thống an ninh để đột nhập lấy đi 350 cây vàng các loại.



Tiệm vàng - nơi gia chủ trình báo bị trộm 350 cây vàng. Ảnh: V.A.



Ngày 19.8, nguồn tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây điều tra vụ một người dân trình báo bị mất trộm 350 cây vàng.



"Chúng tôi đã cử 8 cán bộ xuống hiện trường phối hợp với Công an thị xã Sơn Tây để điều tra", một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết.



Chị L.V.A. (chủ tiệm vàng Tuấn Đạt, ở Phùng Khắc Khoan phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) kể rạng sáng 18.8, kẻ gian đã đột nhập vào gia đình nhà chị lấy đi 350 cây vàng các loại cùng 140 triệu đồng tiền mặt. Tổng thiệt hại khoảng 13 tỉ đồng.



Dữ liệu camera an ninh cho thấy ngôi nhà bị trộm đột nhập lúc 3h. Tên này trèo lên nhà hàng xóm rồi đu sang ban công tầng 3 của tiệm vàng.



Sau khi phá hai lớp khóa trên tầng 3, kẻ gian xuống tầng 1 ngắt điện hệ thống an ninh rồi lấy lượng tài sản lớn. Toàn bộ hành vi diễn ra trong khoảng một giờ.



Sau khi tẩu thoát, tên này đi bộ tới nơi đỗ xe máy cách đó khoảng 10 nhà. Kẻ gian đã tháo găng tay và phóng xe đi mất.



Chị V.A. cho biết thời điểm đó trời mưa, các thành viên trong gia đình đều ở trong phòng điều hòa, đóng kín cửa.



Theo VIỆT DŨNG (LĐO)