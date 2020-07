Người phụ nữ nhẹ dạ cả tin bị "ông Tây" quen qua Facebook hứa tặng tiền vàng rồi lừa gần 1 tỉ đồng

Quen qua Facebook, người phụ nữ ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) được một người đàn ông quốc tịch Nigeria hứa sẽ tặng tiền vàng song đây thực chất là một đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia.





Chiều ngày 30-6, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa phá thành công Chuyên án 620L, bắt tạm giam 1 đối tượng nước ngoài để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".





Đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia quốc tịch Nigeria tại cơ quan công an





Theo Công an Thanh Hóa, đầu tháng 5-2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo của chị H.T.H. (SN 1980; ngụ phường Trung Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị một đối tượng người nước ngoài quen qua mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 1 tỉ đồng.



Từ tin báo trên, Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng Cảnh sát Hình sự) lập án đấu tranh.



Sau 45 ngày kiên trì điều tra, xác minh và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt giữ Ajearo Chuckwugekwu Godwin mang quốc tịch Nigeria là nghi phạm chính trong vụ án lừa đảo gần 900 triệu đồng của chị H.T.H và cũng là đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia qua mạng Internet.



Qua đấu tranh tại cơ quan công an, Ajearo Chuckwugekwu Godwin khai nhận, do biết tâm lý phụ nữ Việt Nam rất thích được nhận quà từ nước ngoài về nên đối tượng này đã sang Việt Nam, câu kết với một số người ở TP HCM và lên mạng xã hội Facebook với nick name "Johnson Alex" để làm quen với một số phụ nữ người Việt Nam, thực hiện hành vi lừa đảo.



Khi "cá đã cắn câu", đối tượng này hứa hẹn sẽ gửi quà là vàng bạc, trang sức và ngoại tệ cho những người phụ nữ "nhẹ dạ cả tin" qua các nhân viên hàng không cầm về với điều kiện là những người nhận quà phải gửi một khoản phí qua tài khoản ngân hàng cho những nhân viên hàng không.



Với thủ đoạn trên, Ajearo Chuckwugekwu Godwin đã lừa chị H.T.H. tổng số tiền gần 900 triệu đồng và một số phụ nữ ở các địa phương khác tại Việt Nam.



Từ vụ việc này, Công an tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo, ai là nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức trên xin báo cho trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết.

Theo Tuấn Minh (NLĐO)