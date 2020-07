Mâu thuẫn trong làm ăn, mang xăng đốt nhà đối tác

(GLO)- Ngày 10-7, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Hồng (tên gọi khác Hồng heo, SN 1968, trú tại làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai) 19 năm tù về tội “Giết người” và 7 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hình phạt là 26 năm tù.





Theo hồ sơ, Hồng và vợ chồng chị Trần Thị Hà (SN 1972, trú tại phường Đống Đa, TP. Pleiku) có mối quan hệ làm ăn chung khi góp cổ phần để khai thác cát tại địa phận tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên việc làm ăn bị thua lỗ nên 2 bên xảy ra mâu thuẫn xuất phát từ việc Hồng vay mượn tiền của chị Hà. Hồng cho rằng chị Hà đã tính toán số tiền nợ nần, cổ phần làm ăn không thỏa đáng nên đã nghĩ đến chuyện giết chị.

Vì mâu thuẫn trong làm ăn Hồng đã mang xăng đến đốt nhà chị Hà. Ảnh: Văn Ngọc





Khoảng 7 giờ 25 phút sáng 29-1-2019, Hồng mang theo 1 can nhựa loại 5 lít đến đổ 4,2 lít xăng tại 1 cây xăng nằm trên đường Lý Nam Đế, TP. Pleiku rồi điều khiển xe máy mang xăng đến nhà chị Hà. Khi đi đến khu vực cầu số 3 nằm trên đường Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku, Hồng đã dừng lại đổ xăng vào 2 túi nilon rồi cột dây thun lại bỏ vào trong 2 túi áo khoác sau đó đi đến nhà chị Hà tại địa chỉ 370/22 Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku.



Khi vào nhà, Hồng đi thẳng vào phòng ngủ của chị Hà rồi đề nghị chị về số tiền xe xúc lật và bãi cát mà Hồng gán cho chị có giá 300 triệu đồng thì chị Hà nói rằng chỉ 250 triệu đồng thôi rồi đi vào nhà vệ sinh nằm trong phòng ngủ. Bức xúc về việc bị ép và thanh toán tiền không rõ ràng, Hồng đã đặt can xăng ở đường luồng rồi lấy 2 túi nilon xăng ném vào phòng sau đó lấy quẹt ga bật lửa đốt. Lúc này, lửa bùng cháy trên người Hồng, trên đường luồng và phòng ngủ của chị Hà. Hồng đã cởi quần dài rồi nhảy xuống ao trốn. Một số người khác đang làm việc dọn dẹp, sang sửa căn nhà của chị Hà đã hô hoán, gọi báo lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường.



Trong quá trình cứu hộ, lực lượng Công an phát hiện chị Hà đã chết ngạt trong nhà vệ sinh. Riêng Hồng cũng bị bỏng với tình trạng 30% cơ thể. Tài sản căn nhà bị hủy hoại do hỏa hoạn được xác định hơn 458 triệu đồng.

