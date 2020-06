Tây Ninh: Triệt phá sòng tài xỉu 'khủng' trong rừng cao su, bắt 56 con bạc

Ngày 1.6, Cơ quan Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang điều tra, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc liên quan vụ 56 con bạc bị bắt quả tang tại sòng tài xỉu trong một khu rừng cao su.





56 người liên quan đến sòng tài xỉu trong rừng cao su bị đưa về trụ sở công an điều tra - ẢNH: NGỌC HÀ





Qua công tác nghiêp vụ, phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phát hiện một sòng tài xỉu trong rừng cao su quy mô lớn thu hút rất nhiều người từ các tỉnh, thành khác đến sát phạt.



Vào lúc 15 giờ 30 ngày 31.5, tại vườn cao su thuộc ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, H.Gò Dầu, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Tây Ninh phối hợp phòng Cảnh sát Cơ động và Công an H.Gò Dầu đột kích và bắt quả tang 56 người đang đánh bạc. Công an thu giữ hơn 560 triệu đồng, 44 điện thoại di động, 2 ô tô, 21 xe máy các loại...



Sòng tài xỉu này do Nguyễn Thành Danh (36 tuổi, ngụ ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức) và Lê Thanh Sơn (37 tuổi, ngụ ấp Phước An, xã Phước Thạnh, cùng H.Gò Dầu) tổ chức, thu hút các con bạc từ Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước và TP.HCM tham gia.



Cơ quan Công an xác định để sòng bạc hoạt động, từ khoảng 12 giờ, Danh và Sơn thông báo cho những con bạc địa điểm mở sòng.



Danh và Sơn thuê 4 người dẫn những người làm cái đến địa điểm tổ chức lắc tài xỉu với tiền công 500.000 đồng/người. Đồng thời, Danh và Sơn thuê thêm 7 người khác làm cảnh giới, đưa rước khách từ ngoài vào sòng bạc với tiền công 300.000 đồng/người/ngày.



Ngoài việc chuẩn bị sẵn các dụng cụ để tổ chức cho những người tham gia đánh bạc và thu tiền xâu, Danh và Sơn phân công Phan Ngọc Hùng (48 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TX.Trảng Bàng) ngồi canh tại sòng, khi nhà cái "bão" (thắng lớn) thì lấy nửa tiền bỏ vào can nhựa, đến khi tan sòng thì nộp lại. Quy định, mỗi người làm cái 1 giờ, người chơi bạc đặt cược mỗi ván từ 500.000 đến 5 triệu đồng.



Danh và Sơn thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức đánh bạc, đa phần là những vùng giáp ranh H.Gò Dầu, TX.Hòa Thành và có địa hình phức tạp, hiểm trở. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ những người liên quan đến sòng tài xỉu trong rừng cao su.

Theo Ngọc Hà (thanhnien)