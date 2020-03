Vụ 'chích điện ép nữ tiếp viên kích dục cho khách': Khởi tố thêm 3 bị can

Liên quan vụ 'tra tấn, chích điện bắt ép nữ tiếp viên kích dục cho khách', cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) đã khởi tố thêm 3 bị can khác để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.





Bắt chủ quán cà phê tra tấn dã man nữ tiếp viên 24 tuổi

Bốn bị can Huyền, Diện, Huân và Hiên (từ trái qua) tại cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà - Ảnh: B.A





Ngày 29-3, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Công Huân (39 tuổi), Bùi Thị Hiên (39 tuổi, vợ Huân, cùng ngụ TP Biên Hòa) và Lê Thị Ngọc Huyền (21 tuổi, ngụ Bình Thuận) để tiếp tục điều tra về hành vi "cố ý gây thương tích".



Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hoà đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc) để điều tra cùng về hành vi trên. Diện cùng 3 bị can trên được xác định nhiều lần đánh đập, chích điện chị P.T.T.T (24 tuổi, ngụ Tây Ninh) phải nhập viện cấp cứu.



Theo điều tra ban đầu, đầu năm 2017, vợ chồng Huân thuê nhà cấp 4 trên đường Bùi Văn Hoà (khu phố 7A, phường Long Bình) mở quán cà phê. Huyền làm tiếp viên trong quán, còn Diện được Huân thuê quản lý và lái xe ô tô chở học sinh.



Đầu tháng 9-2019, chị T. xin vào làm tiếp viên bán nước tại quán của Huân. Tại đây, chị T. cùng Huyền vừa bán nước, vừa kích dục cho khách khi khách có yêu cầu. Mỗi lần kích dục cho khách được 150.000 đồng, T. được chia 50.000 đồng.



Từ giữa tháng 2 đến 10-3, do chị T. không đồng ý kích dục cho khách, Diện cùng các bị can Huân, Hiên và Huyền dùng roi điện tự chế cùng một thanh sắt dài đánh đập, chích điện khiến chị T. bị thương tích nhiều nơi. Sợ chị T. bỏ trốn, Diện còn bắt nhốt chị T trong phòng và khoá cửa lại.



Rạng sáng 11-3, do bị đánh đập, tra tấn gây thương tích nặng, chị T. ngất xỉu, có biểu hiện co giật thì lúc này Diện và Huyền mới chở nạn nhân đi cấp cứu. Tại bệnh viện, chị T. được chẩn đoán bị đa chấn thương: gãy nhiều xương sườn, vỡ lá lách, dập thận trái, dập phổi chảy máu ổ bụng… Ngoài ra toàn thân có nhiều vết phỏng, lở loét, bầm tím.



Trung tâm Pháp y tỉnh Đồng Nai đã giám định thương tích và kết luận chị T. bị tổn thương cơ thể lên đến 96% (tạm thời). Hiện chị T. đã xin xuất viện và tiếp tục điều trị tại nhà.



Ngoài khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trên về hành vi cố ý gây thương tích, Công an TP Biên Hoà đang tiếp tục mở rộng điều tra bổ sung để xử lý thêm các hành vi khác: hành hạ người khác, chứa mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật và mua bán người...



