Bắt giám đốc tiếp tay chiếm đoạt hàng chục tỉ

Ngày 24-3, Phòng cảnh sát kinh tế Công an Hà Tĩnh đã bắt tạm giam 4 tháng đối Lê Khánh Hào (45 tuổi, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.





Đề nghị truy tố nhân viên ngân hàng lừa đảo gần 8 tỷ đồng tại Gia Lai

Cảnh giác với lừa đảo mùa dịch

Lê Khánh Hào tại cơ quan điều tra - Ảnh: NGÀ QUÝ





Trước đó, ngày 2-8-2019, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (49 tuổi, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo cơ quan điều tra, năm 2011 chị dâu của Hào là Hoàng Thị Hậu thành lập Công ty Hào Hùng đã nhờ Hào đứng tên giám đốc. Nhưng Hậu đã chỉ đạo Hào làm giấy giới thiệu, ủy quyền công ty cho Hậu để tiến hành các hoạt động kinh doanh mua bán, xuất khẩu hàng hóa…



Sau đó Hậu đã lập khống hồ sơ đề nghị hoàn thuế, đã ký khống cho Hậu toàn bộ sổ sách kế toán như: sổ cái, sổ kho, sổ công nợ, sổ quỹ tiền mặt, sổ theo dõi tài khoản ngân hàng, sổ theo dõi xuất, nhập, tồn kho của hàng hóa, phiếu xuất, phiếu nhập, phiếu chi…



Các loại sổ sách này được lập khống để nhằm mục đích chứng minh công ty này có hoạt động sản xuất kinh doanh như thật để qua mặt các đoàn kiểm tra thuế.



Ngoài ra, Hào còn ký cho Hậu hàng trăm bộ tờ khai hải quan để Hậu hợp thức việc mượn hàng của các tiểu thương tại huyện Diễn Châu (Nghệ An).



Cơ quan điều tra đã chứng minh được trong 9 kỳ hoàn thuế từ tháng 7-2013 đến tháng 2-2015, Hoàng Thị Hậu đã lập khống hồ sơ hoàn thuế, lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 34 tỉ đồng.

Theo VĂN ĐỊNH (TTO)