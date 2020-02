Án mạng đau lòng ở Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ sau vài câu nói xưng hô

Cho rằng Hòa ít tuổi hơn nhưng lại xưng mày tao trong cuộc nhậu, Sinh đã dùng dao đâm nạn nhân tử vong.





Ngày 24-2, Phòng CSHS công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt giữ Doanh Sinh (SN 1997, ngụ huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết người.



Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 23-2, Sinh nhậu với Kha Văn Hòa (SN 1997, ngụ huyện Long Điền) và nhóm bạn ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền.





Doanh Sinh tại cơ quan điều tra





Trong khi nhậu giữa Sinh và Hòa xảy ra mâu thuẫn cãi nhau, lý do vì Hòa ít tuổi nhưng lại xưng mày tao với Sinh. Cho rằng Hòa hỗn láo, lúc ra về Sinh đã dùng dao đâm Hòa.



Sau khi gây án, Sinh bỏ trốn còn Hòa được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã truy bắt khi Sinh đang lẩn trốn trên địa bàn xã Phước Tỉnh.

Theo Ngọc Giang (NLĐO)