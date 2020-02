An Khê bị tạm giữ vì tàng trữ 630 quả anh túc

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã An Khê (Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Duy Hiền (SN 1999, trú tại tổ 1, phường An Tân, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ảnh minh họa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 15-2, Công an thị xã An Khê bắt quả tang tại nhà Hiền đang tàng trữ 630 quả anh túc tươi (khoảng 3 kg). Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là quả anh túc mua trên mạng xã hội từ phía Bắc để về ngâm rượu uống.