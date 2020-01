Chiêu đơn giản lừa đảo được 3 người lấy 7 tỉ đồng

Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố và bắt giam một đối tượng lừa đảo bán đất cho nhiều người để chiếm đoạt số tiền hơn 7 tỉ đồng.

Ngày 8-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện bắt tạm giam Vũ Xuân Ngữ (SN 1989, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tháng 2-2018, Ngữ biết được chị P.T.C (SN 1991, ngụ TP HCM) có nhu cầu mua đất tại Đà Nẵng. Ngữ đã liên lạc với chị C. và cho biết mình cần tiền gấp nên muốn bán 4 lô đất ở ven sông Hàn thuộc quận Hải Châu, TP Đà Nẵng với giá 800 triệu đồng/ 1 lô.





Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố Vũ Xuân Ngữ



Chị C. thấy giá rẻ hơn so với thị trường nên vội đặt cọc và chuyển vào tài khoản của Ngữ 3 lần với số tiền 1,5 tỉ đồng. Ngữ hẹn đến tháng 4-2018 sẽ tách thửa đất để giao sổ cho chị C. Sau đó, Ngữ chở chị C. đến khu vực ven sông Hàn để chỉ vị trí lô đất và yêu cầu chị này chuyển thêm tiền. Tin lời Ngữ, chị C. tiếp tục chuyển thêm 500 triệu đồng.



Đến tháng 11-2018, khi bị chị C. hối thúc giao sổ đỏ, Ngữ đã nghĩ ra kế làm giả sổ đỏ bằng phần mềm Photoshop rồi sửa lại quyền sử dụng mang tên mình. Sau đó, Ngữ chụp lại hình ảnh trên và gửi qua Zalo cho chị C.



Đến 2-2019, chị C. tiếp tục chuyển cho Ngữ 20 triệu đồng để làm sổ đỏ. Sau đó, chị C. biết mình bị lừa nên đã gửi đơn tố cáo Ngữ đến cơ quan công an TP Đà Nẵng. Ngoài chị C, Ngữ còn dùng thủ đoạn tương tự, lừa bán cho 2 người khác để chiếm đoạt số tiền 5,3 tỉ đồng.



Theo B.Vân (NLĐO)