Bắt quả tang 7 đối tượng chơi bầu cua tôm cá

(GLO)- Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 7-1, tại khu vực thôn Chí Công, xã Cư An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai, Công an huyện Đak Pơ phát hiện, bắt quả tang 7 đối tượng đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi bầu cua tôm cá ăn thua bằng tiền.

7 đối tượng bị bắt quả tang. Ảnh: Văn Ngọc

7 đối tượng bị bắt gồm: Trần Trọng Thứ (SN 1991, trú tại thôn An Thuận, xã Cư An), Cao Thanh Vũ (SN 1992, trú tại tổ 9, phường An Bình, thị xã An Khê); Nguyễn Thanh Sang (SN 1997), Huỳnh Xuân Nghi (SN 1995) và Nguyễn Thị Trúc Ly (SN 1994) cùng trú tại thôn Chí Công, xã Cư An; Nguyễn Khang Kiệt (SN 1995, trú tại tổ 5, phường An Bình, thị xã An Khê); Nguyễn Vĩnh Kỳ (SN 1997, trú tại tổ 4, phường An Bình, thị xã An Khê)

Lực lượng Công an thu giữ 1,86 triệu đồng trên chiếu bạc và gần 26 triệu đồng trên người các đối tượng tham gia cùng 3 bộ xóc bầu cua, 2 xe máy và 8 điện thoại di động các loại.