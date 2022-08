Quảng Nam: Điều tra vụ người đàn ông tử vong bất thường bên đường, cạnh xe máy

Lực lượng công an ở Quảng Nam đang điều tra nguyên nhân khiến một người đàn ông tử vong bất thường cạnh xe máy ngay bên đường.





Ông X. được phát hiện tử vong cạnh chiếc xe máy. Ảnh: C.X/TNO

Sáng 5.8, một lãnh đạo Công an TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đơn vị đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh, điều tra nguyên nhân khiến một người đàn ông tử vong bất thường bên lề đường, cạnh xe máy.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng nay 5.8, một số người dân phát hiện thi thể một người đàn ông cạnh chiếc xe máy BS 43C1 – 64187 ngay bên đường ở thôn Thanh Tam (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An).



Ngay sau đó, người dân báo cho cơ quan chức năng. Tiếp nhận thông tin, Công an TP.Hội An đã có mặt phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam lấy thông tin, khám nghiệm hiện trường.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)