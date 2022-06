Quảng Ngãi: Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn

Nhân viên khách sạn kiểm tra thì phát hiện bên trong phòng có một người đàn ông tử vong bất thường nên điện thoại báo cơ quan chức năng, truy tìm người phụ nữ chung phòng trước đó.





Ngày 9.6, tin từ Công an tỉnh Quảng Ngãi, cơ quan chức năng đang truy tìm một phụ nữ liên quan đến việc một người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn vào ngày 7.6.



Khách sạn - nơi người đàn ông tử vong bất thường. Ảnh: Hải Phong



Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, chiều 7.6, công an tiếp nhận thông tin có một người đàn ông chết không rõ nguyên nhân tại khách sạn Phú Mỹ, đường Lê Lợi, TP.Quảng Ngãi.



Tiếp nhận tin báo, Công an Quảng Ngãi đã tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Người đàn ông tử vong được xác định là ông Quang Thanh Tùng (48 tuổi, quê An Giang).



Trước đó 2 ngày, ông Tùng cùng bà T. (43 tuổi, ở H.Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) thuê phòng tại khách sạn Phú Mỹ để ở.



Người dân địa phương hiếu kỳ tại hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Hải Phong



Nhân viên lễ tân khách sạn cho biết, do không thấy ông Tùng trả phòng như đã hẹn nên đã lên phòng kiểm tra. Khi kiểm tra, thấy phòng vẫn khóa kín cửa nhưng gọi mãi ông Tùng không phản hồi.



Vì vậy, nhân viên lễ tân mở cửa vào và phát hiện trong phòng ông Tùng đã tử vong bất thường. Trước khi gõ cửa phòng khoảng 30 phút, nhân viên lễ tân thấy bà T. rời khỏi khách sạn. Hiện Công an tỉnh Quảng Ngãi đang tiến hành truy tìm người phụ nữ ở cùng phòng với ông Tùng để điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Phạm Anh-Hải Phong (TNO)