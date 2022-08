An Giang: Tạm giữ hình sự đối tượng buôn bán dầu nhớt giả số lượng lớn

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) ngày 8-8 cho biết: Đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Lý (SN 1992, trú tại phường Châu Phú B, TP. Châu Đốc) để điều tra về hành vi buôn bán dầu nhớt nghi vấn giả với số lượng lớn.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật tạm giữ tại cơ sở kinh doanh của Nguyễn Văn Lý. Ảnh: TTXVN

Theo đó, qua quá trình theo dõi, nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an tỉnh An Giang) phối hợp với Công an TP. Châu Đốc và Cục Quản lý Thị trường tỉnh bắt quả tang Lý đang xuống hàng hóa nghi vấn là dầu nhớt giả từ xe ô tô tải BKS 67C-104.72 vào nhà trọ của Lý tại phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc.