Bắt Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt Đỗ Đức Nam

Ông Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt, đã bị Bộ Công an bắt giữ để điều tra tội danh thao túng thị trường chứng khoán.





Ngày 20.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” xảy ra tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và các đơn vị liên quan.



Đồng thời, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với 4 cả nhân, gồm: Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Công ty Cổ phần Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land; Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc Hành chính Công ty Cổ phần Louis Holding; Đỗ Đức Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt; và Lê Thị Thùy Liên, nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 211 Bộ luật Hình sự.



Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ chiều tối nay, lực lượng thuộc Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở TVB tại số 142 phố Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội.





Lực lượng thuộc Bộ Công an đang tiến hành các biện pháp tố tụng tại trụ sở Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt. Ảnh: Trần Cường

Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVB) có tiền thân là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thái Bình Dương được thành lập vào năm 2006. Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư, và các dịch vụ chứng khoán liên quan. TVB trở thành công ty đại chúng từ năm 2015 và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM năm 2018.





Công ty CP Chứng khoán Trí Việt có trụ sở chính tại số 142 Đội Cấn, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội. Ảnh: Trần Cường



Hồi cuối tháng 1, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã thông báo xử phạt Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt tổng số tiền 310 triệu đồng.



Trong đó, 250 triệu đồng phạt do công ty này cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng nhưng không báo cáo và không được SSC chấp thuận. Khoản phạt còn lại do công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề thực hiện nghiệp vụ chứng khoán. Ngoài ra, công ty này bị nhận hình phạt bổ sung là đình chỉ dịch vụ ứng trước tiền bán trong hai tháng.



Hiện toàn bộ lối ra vào Công ty CP Chứng khoán Trí Việt đã bị lực lượng công an phong toả. Ảnh: Trần Cường



Trong thời gian gần đây, với quyết tâm làm trong sạch thị trường chứng khoán, Bộ Công an đã thực hiện nhiều chuyên án nhắm đến các tổ chức, cá nhân có hành vi sai phạm liên quan đến hoạt động của thị trường chứng khoán.



Hồi cuối tháng 3, nhiều cá nhân là lãnh đạo Công ty CP Chứng khoán BOS đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam. Trong số này, có Hương Trần Kiều Dung, Chủ tịch HĐQT; Nguyễn Quỳnh Anh, Tổng giám đốc và Trịnh Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc.



Các bị can nêu trên được xác định đã cấu kết với Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC để thực hiện các hành vi che giấu thông tin về hoạt động chứng khoán, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.



Đến nay, C01 đã khởi tố bắt giam Trịnh Văn Quyết cùng 4 đồng phạm để điều tra về tội danh “thao túng thị trường chứng khoán”, quy định tại điều 211 bộ luật Hình sự.

Theo THÁI SƠN-TRẦN CƯỜNG (TNO)