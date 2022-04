Điều tra những cá nhân giúp ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tích cực điều tra những cá nhân giúp sức tích cực, tạo điều kiện để Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”.





Như Dân Việt đã thông tin, ngày 29/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC). Theo cơ quan điều tra, ông Quyết bị khởi tố, bắt giam để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc bán "chui" 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10/1.



Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, tháng 1/2022, ông Quyết bị xử phạt hành chính về hành vi không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo Nghị định 128/2020/NĐ-CP về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán.



Sau khi vào cuộc xác minh, điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trong vụ việc bán chui cổ phiếu ngày 10/1, ông Quyết đã có nhiều thủ đoạn, mánh khóe tinh vi để tạo cung, cầu giả, đẩy giá cổ phiếu nhằm thu lời bất chính số tiền từ 500 triệu đồng trở lên. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.



"Trong trường hợp cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính mà sau đó xác định hành vi vi phạm đủ cấu thành tội phạm, phải xử lý hình sự thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, sau khi bị khởi tố, điều tra thì toàn bộ quyết định xử phạt hành chính trước đây đều không có hiệu lực", Thiếu tướng Lê Văn Tân cho hay.





Công an khám xét toà nhà FLC Twin Tower, 265 Cầu Giấy, Hà Nội tối 29/3. Ảnh: Q.N



Được biết, hành vi thao túng thị trường chứng khoán của ông Quyết tác động tiêu cực tới thị trường và gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư.



Ngoài ông Quyết đã bị khởi tố, bắt tạm giam, hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tích cực điều tra những cá nhân giúp sức tích cực, tạo điều kiện để bị can thực hiện hành vi vi phạm.



Trong quá trình xác minh điều tra, cơ quan Công an sẽ xem xét, làm rõ mục đích, vai trò của từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Nếu những người đó thực hiện hành vi dưới danh nghĩa công ty (pháp nhân), nhằm trục lợi bất chính cho đơn vị thì tùy theo mức độ thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư và số tiền thu lợi bất chính, pháp nhân này có thể bị phạt tiền từ 2-10 tỷ đồng,



Trường hợp người thực hiện hành vi dưới danh nghĩa cá nhân, tiếp tay làm lũng đoạn thị trường nhằm tư lợi bất chính, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự. Ngoài ra, những đối tượng này còn phải bồi thường dân sự cho những nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra.

https://danviet.vn/dieu-tra-nhung-ca-nhan-giup-ong-trinh-van-quyet-thao-tung-thi-truong-chung-khoan-20220401223029995.htm

Theo Q. Nguyễn (Dân Việt)