'Phó tướng' ông Trịnh Văn Quyết vừa bị bắt sở hữu những cổ phiếu nào?

Bà Hương Trần Kiều Dung - Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC - bị bắt ngày 8.4 để điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán, cùng tội danh với ông Trịnh Văn Quyết.





Bà Hương Trần Kiều Dung trong vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS được xác định là đồng phạm với ông Trịnh Văn Quyết - nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC - đã có hành vi thao túng thị trường chứng khoán.



Bà Hương Trần Kiều Dung (44 tuổi) từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn FLC. Bà Dung từng 2 lần ngồi ghế Tổng giám đốc Tập đoàn FLC trong giai đoạn từ tháng 5.2015 đến tháng 3.2017 và từ tháng 7.2018 đến tháng 4.2020 và từ tháng 6.2014 đến nay là Phó Chủ tịch thường trực Tập đoàn FLC. Ngoài chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán BOS, bà Hương Trần Kiều Dung còn đảm nhận nhiều vị trí quản lý quan trọng tại các đơn vị thành viên như Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros, Công ty CP FLC Travel, Công ty cổ phần Sản xuất và Xuất nhập khẩu Nông sản FAM, Công ty TNHH FLC Đồ Sơn Golf & Resort…





Bà Hương Trần Kiều Dung là nhân vật thứ hai tại FLC sau ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: FLC





Theo Báo cáo quản trị của Tập đoàn FLC, bà Hương Trần Kiều Dung đang sở hữu 27.775 cổ phiếu FLC, tương đương gần 270 triệu đồng. Tại Công ty CP Xây dựng FLC Faros (ROS) dù là Chủ tịch HĐQT nhưng "phó tướng" của ông Trịnh Văn Quyết cũng chỉ đang có hơn 1,13 triệu cổ phiếu, thua xa con số hơn 23,7 triệu cổ phiếu do bản thân ông Quyết sở hữu. Số cổ phiếu ROS của bà Hương Trần Kiều Dung đang tương đương 6,4 tỉ đồng. Tương tự, cũng là Chủ tịch của Công ty CP chứng khoán BOS (mã ART) nhưng hiện tại bà Hương Trần Kiều Dung chỉ sở hữu 500.000 cổ phiếu, tương đương 4 tỉ đồng. Như vậy dù giữ nhiều chức vụ quan trọng tại các công ty thuộc hệ sinh thái FLC nhưng với những doanh nghiệp đang niêm yết thì tài sản của bà Dung khá khiêm tốn với gần 10,7 tỉ đồng.



Trước đó vào ngày 6.4, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Hương Trần Kiều Dung 70 triệu đồng do đã có hành vi vi phạm là thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 5 công ty khác.



Riêng đối với Công ty chứng khoán BOS (ART), trong ngày 8.4 cùng với việc công bố thông tin bất thường về các lãnh đạo công ty bị bắt, công ty này cũng thông báo hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến diễn ra vào ngày 28.3 sắp đến và sẽ thông báo lại trước ngày 30.6. Kết thúc năm 2021, công ty chứng khoán đạt doanh thu 93,5 tỉ đồng, giảm gần 40% so với năm 2020 và lợi nhuận sau thuế 33,9 tỉ đồng, tăng vọt gần 22 lần so với con số khiêm tốn chỉ gần 1,57 tỉ đồng của năm 2020.

Theo Mai Phương (TNO)