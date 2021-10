Giám đốc Công ty dược'"ôm nợ', trốn truy nã

Phạm Hải Nam, Giám đốc Công ty dược phẩm tham ô, gây thất thoát số tiền lớn rồi bỏ trốn, bị CQĐT CATP Hà Nội ra quyết định truy nã.





Ngày 11-10, Công an phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng trốn truy nã về tội “Tham ô tài sản”.





Đối tượng Phạm Hải Nam bị bắt giữ.



Trước đó, trong quá trình rà soát địa bàn, phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, tổ công tác của Công an phường Thịnh Quang đã phát hiện một đối tượng có nghi vấn trốn truy nã.



Ngay sau đó, Công an phường Thịnh Quang đã tiến hành xác minh làm rõ người đàn ông này là Phạm Hải Nam (SN 1978, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội truy nã về tội “Tham ô tài sản” theo quyết định truy nã ngày 30-6-2020.



Cơ quan điều tra lấy lời khai ban đầu của đối tượng truy nã.



Theo lời khai của đối tượng, Phạm Hải Nam là Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm thuốc gia đình. Công ty này được thành lập năm 2018. Quá trình điều hành công ty, do yếu kém trong công tác quản lý, nên Nam đã làm thất thoát số tiền lớn. Cùng với đó, giai đoạn này, đối tượng bị các chủ nợ bên ngoài liên tục tìm để đòi tiền nên đã bỏ trốn.



Trong quá trình trốn truy nã, trốn nợ, Phạm Hải Nam bị Công an phường Thịnh Quang phát hiện, bắt giữ.



Công an phường Thịnh Quang đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất hồ sơ bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

https://anninhthudo.vn/giam-doc-cong-ty-duoc-om-no-tron-truy-na-post483118.antd



Theo ANTĐ