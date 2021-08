Truy nã nữ giám đốc lừa bán đất nền cho nhiều người

Sau khi khách hàng đặt cọc tiền thì phát hiện 10 nền đất không thể ra sổ đỏ như cam kết. Trong thời gian giải quyết vụ việc, nữ giám đốc cùng nhân viên tiếp tục bán số đất nền này cho khách hàng khác, thu về hàng tỉ đồng.





Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Thu Hà (42 tuổi, ngụ TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) liên quan đến vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại dự án "khu dân cư số 1 Tây Nam", thị trấn Long Điền, huyện Long Điền do Công ty CP phát triển nhà Ô Cấp làm chủ đầu tư.



Theo cơ quan điều tra, tháng 5-2019, thông qua giới thiệu từ Hồ Sỹ Thường (36 tuổi, ngụ TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) là giám đốc công ty BĐS Xuân Anh (trụ sở tại Bình Dương ), ông Hoàng Văn Th. (ngụ Đồng Nai) đến TP Bà Rịa mua 10 nền đất của công ty TNHH Thu Hà do Nguyễn Thị Thu Hà làm giám đốc tại huyện Long Điền với giá 6,5 tỉ đồng.





Bà Hà giao cho nhân viên là Đỗ Minh Phương (24 tuổi) và Nguyễn Thị Hạnh (29 tuổi) làm hợp đồng. Theo hợp đồng, ông Th. đặt cọc 1 tỉ đồng, khi trả hết tiền sẽ nhận sổ đỏ.



Sau khi đặt cọc, ông Th. nhận thấy số nền này không thể làm được sổ đỏ vì chưa đủ điều kiện nên đã liên hệ bà Hà để đòi lại tiền cọc. Tuy vậy, trong thời gian này, công ty của Hà tiếp tục bán 10 nền này cho một người khác và thu về số tiền 7,6 tỉ đồng.



Quá trình điều tra, công an xác định Nguyễn Thị Thu Hà có nhận chuyển nhượng một số quyền sử dụng đất tại dự án "khu dân cư số 1 Tây Nam" từ Công ty CP phát triển nhà Ô Cấp.



Theo quy định, quyền sử dụng đất trong dự án trên chỉ được phép chuyển nhượng sau khi chuyển mục đích sử dụng, hoàn thiện hạ tầng theo đúng quy hoạch. Tuy nhiên, Hà đã cùng nhân viên đứng ra chuyển nhượng lại cho người khác.



Xác định hành vi của nhóm Thu Hà có dấu hiệu tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Thường, Phương và Hạnh. Riêng Nguyễn Thị Thu Hà đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đang truy nã.



Liên quan đến "Dự án Khu dân cư số 1 Tây Nam", trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với ông Hoàng Huy Hiển (81 tuổi), Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp, về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".



