Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo điều tra các vụ phá rừng

Ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (ngoài cùng bên trái) kiểm tra hiện trường phá rừng. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)



Sau khi Thông tấn xã Việt Nam có bài phản ánh “Phú Yên: Ai đứng sau vụ “cạo trọc” rừng đầu nguồn sông Trà Bương?," ngày 2/9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cùng các đơn vị, chính quyền địa phương có liên quan đã kiểm tra thực tế và chỉ đạo xử lý vụ việc phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa.



Theo báo cáo khảo sát ban đầu của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Phú Yên: Khu vực rừng bị phá mà Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí khác phản ánh thuộc tiểu khu 162 (địa bàn xã Sơn Hội, lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa).



Diện tích tại hiện trường bị chặt phá ban đầu xác định khoảng 2,7ha cây rừng tự nhiên (rừng sản xuất hơn 0,7ha và rừng phòng hộ hơn 1,9ha). Các khu vực rừng bị phá gồm: Dốc Cốc (khoảnh 4); Sối Dĩ (khoảnh 6) và Cheo Reo (khoảnh 8).



Sau khi trực tiếp kiểm tra tại hiện trường phá rừng, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Hòa rà soát, kiểm tra lại tất cả các vụ việc liên quan đến phá rừng, lấn chiếm đất rừng từ trước đến nay để xử lý dứt điểm.



Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra quyết định "tạm ngưng công tác điều hành" đối với ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa để tập trung cho việc thống kê, kiểm đếm làm rõ vụ phá rừng phòng hộ tại xã Sơn Hội.



Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cũng giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên điều tra những đối tượng đứng đằng sau, tiếp tay cho phá rừng. Nếu đủ yếu tố hình sự theo các quy định của pháp luật thì khởi tố và xử lý nghiêm minh.



Từ đầu năm 2021 đến nay, lực lượng chức năng của huyện Sơn Hòa đã phát hiện 18 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích hơn 29ha; lấn chiếm 41,9ha đất lâm nghiệp của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa thuộc địa bàn 2 xã Sơn Định và Sơn Hội. Công an huyện Sơn Hòa và Hạt Kiểm lâm đang tiếp tục điều tra, xử lý 16 vụ với diện tích hơn 2 ha.



Trước đó, phóng viên Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Phú Yên đã trực tiếp đi hiện trường, sáng 31/8 đăng tải bài viết "Ai đứng sau vụ “cạo trọc” rừng đầu nguồn sông Trà Bương, huyện Sơn Hòa."



Bài viết phản ánh thực trạng rừng phòng hộ đầu nguồn tại nhiều khu vực như suối Sổ, suối Dĩ, suối Cheo Reo, suối Mây trên địa bàn xã Suối Trai, huyện Sơn Hòa (rừng do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa quản lý) bị "cạo trọc," nhiều hécta rừng mới bị "hô biến" từ rừng tự nhiên thành những rừng keo.



Chiều 31/8, Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên có văn bản số 1679-CV/VPTU truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Hòa kiểm tra thông tin Thông tấn xã Việt Nam phản ánh và báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

