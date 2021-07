Phú Yên: Sàng lọc Covid-19, bắt được đối tượng truy nã

Qua công tác rà soát, lập danh sách công dân để sàng lọc Covid-19, Công an P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa (Phú Yên) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Thế Truyền, là đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.





Đối tượng bị truy nã Nguyễn Thế Truyền. Ảnh: Công an TX.Đông Hòa cung cấp



Ngày 31.7, thượng tá Trần Khắc Quang, Trưởng công an TX.Đông Hòa (Phú Yên), cho biết đơn vị đã bàn giao Nguyễn Thế Truyền (56 tuổi, ở KP.4, P.Hòa Vinh, TX.Đông Hòa), đối tượng bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã của cơ quan CSĐT Công an H.Sông Hinh, cho Công an H.Sông Hinh.



Truyền có 3 tiền án, tổng hình phạt gần 17 năm tù với các tội danh như: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ và trộm cắp tài sản.



Năm 2014, Truyền trộm cắp xe mô tô của ông Ngô Văn Tiên (ở xã Đức Bình Tây, H.Sông Hinh) nên bị Công an H.Sông Hinh điều tra, truy xét, nhưng sau đó Truyền đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Qua ra soát, lập danh sách công dân của địa phương để lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, Công an P.Hòa Vinh xác định Truyền có mặt tại nhà riêng ở KP.4, P.Hòa Vinh.



Sáng 24.7, Công an P.Hòa Vinh tiến hành bắt Truyền tại nhà riêng, sau đó hoàn thành các thủ tục để bàn giao đối tượng truy nã cho Công an H.Sông Hinh xử lý.

Theo Đức Huy (TNO)