Bắt đối tượng truy nã về hành vi trộm cắp tài sản

(GLO)- Ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nhung (SN 2003, trú tại xã Đak Sơ Mei, huyện Đak Đoa) bị truy nã về hành vi trộm cắp tài sản sau hơn 1 năm lẩn trốn.





Đối tượng Nhung bị bắt giữ sau hơn 1 năm trốn lệnh truy nã. Ảnh: Lê Anh

Theo hồ sơ vụ án, vào 15 giờ ngày 20-2-2020, Nhung và A-Túc (SN 2006, trú cùng xã) đi chơi tại làng Bok Rei, xã Đak Sơ Mei. Khi đi ngang qua rẫy cà phê của người dân trong làng thấy xe máy BKS 81B1-640.91 của anh Mrin (trú tại xã Đak Krong, huyện Đak Đoa) đang nổ máy không có người trông coi nên Nhung và A-Túc đã trộm chiếc xe. Sau khi thực hiện trót lọt vụ trộm, Nhung đã bẻ biển kiểm soát xe máy và chở A-Túc đến nhà người quen tại tỉnh Kon Tum chơi. Tuy nhiên, trên đường đi 2 đối tượng bị Công an xã Chư Hreng, TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) tạm giữ phương tiện vì lỗi không đội mũ bảo hiểm và không có giấy tờ xe.



Về phía Công an huyện Đak Đoa, sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, đã khẩn trương vào cuộc điều tra và xác định Nhung và A-Túc là 2 đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên. Tuy nhiên, sau khi bị giữ phương tiện tại tỉnh Kon Tum, Nhung sợ bị phát hiện nên đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 29-5-2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã đối với Nhung về hành vi trộm cắp tài sản. Đến ngày 27-7-2021, Công an huyện Đak Đoa đã phối hợp với Công an huyện Cư Jút, tỉnh Đak Nông bắt giữ Nhung khi đối tượng đang làm thuê tại nhà một người dân trên địa bàn huyện Cư Jút. Riêng đối tượng A-Túc tại thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự chỉ xử lý hành chính.



LÊ ANH