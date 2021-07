Khởi tố người giúp Lê Dũng Vova lẩn trốn trong lúc truy nã

Công an TP.Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can người đã giúp đối tượng Lê Dũng Vova bỏ trốn trong quá trình truy nã.



Truy nã bị can Lê Văn Dũng - còn gọi là Lê Dũng "Vova"

Lê Dũng Vova bị bắt để điều tra hành vi chống phá Đảng và Nhà nước - Ảnh Công an cung cấp



Liên quan đến vụ Lê Văn Dũng (còn gọi Lê Dũng Vova, 52 tuổi, quê ở H.Ứng Hòa; trú tại P.Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội) chống phá Đảng và Nhà nước, tối 22.7, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Son (65 tuổi, trú thôn Nguyên Xá, xã Phương Tú, H.Ứng Hòa, Hà Nội) về tội che giấu tội phạm.



Theo cơ quan chức năng, Son có quan hệ họ hàng với Lê Dũng Vova, và là người giúp bị can này lẩn trốn trong quá trình bị truy nã.



Trước đó, Lê Dũng Vova bị Công an TP.Hà Nội khởi tố về tội “làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Ngày 22.5, Lê Dũng Vova đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 28.5, Công an TP.Hà Nội đã phát lệnh truy nã đặc biệt.



Sau 1 tháng trốn lệnh truy nã, Lê Dũng Vova bị bắt sáng 30.6 khi đang trốn tại xã Phương Tú (H.Ứng Hòa, Hà Nội).



Những năm gần đây, Lê Dũng Vova tự làm thẻ nhà báo cho mình, tự lập kênh YouTube CHTV (Chấn hưng Tivi), rồi đưa ra khẩu hiệu “CHTV là kênh truyền hình của dân oan” nhằm tuyên truyền sai lệch, lôi kéo người dân. Ngoài ra, Lê Dũng Vova còn tổ chức các buổi livestream trên nền tảng Facebook, YouTube để chống phá Đảng và Nhà nước.

Theo TRẦN CƯỜNG-ĐAN HẠ (TNO)