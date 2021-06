Khẩn trương điều tra nguyên nhân quân nhân Trần Đức Đô tử vong

Đêm 28/6, lực lượng Công an và Cơ quan điều tra Bộ Quốc phòng khám nghiệm tử thi và khẩn trương điều tra vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự.



Lễ tang quân nhân Trần Đức Đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Liên quan đến thông tin quân nhân Trần Đức Đô, sinh năm 2002, quê tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh tử vong khi đang trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Đại học quân sự Quân khu 1 vào ngày 28/6, hiện nay, các cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ nguyên nhân vụ việc.



Đại diện Quân khu 1, Bộ Quốc phòng xác nhận vụ việc quân nhân Trần Đức Đô tử vong, bước đầu là do tự tử. Sau khi phát hiện, nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.



Quân khu 1 đã thông tin đến gia đình nạn nhân và phối hợp với gia đình đưa thi thể nạn nhân về làm lễ, an táng tại quê nhà.



Theo ông Hoàng Bá Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã phối hợp với các cơ quan chức năng nắm bắt tình hình, ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Trong ngày 29/6, đại diện Quân khu 1, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Từ Sơn đã đến gia đình nạn nhân thăm hỏi, động viên gia đình vượt qua nỗi đau.



Trao đổi về sự việc, ông Trần Đức Hội, trú tại khu Đa Hội, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, bố đẻ của quân nhân Trần Đức Đô cho biết, đầu năm nay, con trai ông viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ.



Sau 3 tháng huấn luyện tại Bắc Giang, quân nhân Đô được chuyển đến Tiểu đoàn 4, Đại đội 14, Trường Đại học quân sự Quân khu 1 huấn luyện.



Khoảng 17 giờ ngày 28/6, gia đình nhận được điện thoại thông báo Đô đang được đưa đi cấp cứu và đã tử vong. Hiện gia đình mong muốn các cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân tử vong của quân nhân Đô.



Từ đêm 28/6 đến nay, trên mạng xã hội liên tục phát video trực tiếp hình ảnh đám tang của quân nhân Trần Đức Đô, trong đó có các hình ảnh khám nghiệm tử thi, những dấu hiệu được cho là thương tích trên cơ thể nạn nhân, người nhà và một số người dân địa phương bức xúc cho rằng cái chết của nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường… và yêu cầu các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Theo Thái Hùng-Thanh Thương (Vietnam+)