Giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Quảng Ngãi; thông báo khẩn tìm người

Sáng 28/6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ban hành văn hỏa tốc số 2972/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại thành phố Quảng Ngãi.







Văn bản nêu rõ, hiện nay, trên địa bàn thị xã Đức Phổ tiếp tục phát sinh nhiều ca dương tính (tính đến thời điểm 11 giờ 00 phút ngày 28/6 là 41 ca F0); theo điều tra dịch tễ, đã có nhiều người dân từ địa bàn thị xã Đức Phổ đến thành phố Quảng Ngãi, nên nguy cơ lây lan dịch bệnh là rất cao nếu không kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Xuất phát từ tình hình trên và thống nhất của UBND tỉnh tại cuộc họp sáng ngày 28/6/2021, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:



Thứ nhất, thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thành phố Quảng Ngãi.



Thời gian áp dụng kể từ 00 giờ 00 phút ngày 29/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.



Riêng đối với Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 thực hiện theo phương án đã được UBND tỉnh phê duyệt.



Thứ hai, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi căn cứ theo đúng nội dung tại Chi thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo đúng quy định.



Thứ ba, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nội dung nêu trên, đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả.





Tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường





Sáng 28/6, Sở GD&ĐT Quảng Ngãi đã có Công văn khẩn số 987 về việc tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường để phòng, chống dịch COVID-19.



Cụ thể là, tạm dừng việc dạy và học trong và ngoài nhà trường, kể cả dạy thêm, học thêm tại các trường phổ thông, các cơ sở giáo dục mầm non, các Trung tâm Ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh từ 7 giờ ngày 28/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.



Riêng học sinh lớp 12, nếu nhà trường chưa tổ chức cho ôn tập xong theo kế hoạch thì được phép tiếp tục dạy ôn tập trong nhà trường, nhưng phải đảm bảo giãn cách và phòng, chống dịch COVID-19.



Các đơn vị, cơ sở giáo dục triển khai nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.



Tuyệt đối không chủ quan, lơi lỏng; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương nắm tình hình, chủ động xây dựng phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học.



Lãnh đạo các đơn vị nắm tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị mình, kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng khi có cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mắc COVID-19.



THÔNG BÁO KHẨN SỐ 1



Người dân đến địa điểm sau đây cần thực hiện các nội dung:



+ Liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ;



+ Khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ.



+ Gọi điện đến các đường dây nóng: 0914021022 (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi) để khai báo và được tư vấn.



Danh sách các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn Quảng Ngãi.



Ghi nhận 41 ca COVID-19



Sáng 28/6, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ngãi, Sở Y tế Quảng Ngãi tiếp tục thông tin, vừa ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Như vậy, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh đã có 41 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.



Tất 41 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đều được ghi nhận trên địa bàn xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ.



Trong đó, xã Phổ Châu phát hiện 22 trường hợp tại 4 thôn Châu Me, Tấn Lộc, Hưng Long và Vĩnh Tuy. Phường Phổ Thạnh ghi nhận 19 trường hợp tại 3 thôn Thạch Bi 1, Thạch Bi 2 và La Vân. Hiện tất cả các trường hợp dương tính với vi rút SARS-CoV-2 đều được đưa đi cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn, cơ sở 2.



Đến nay, ngành y tế Quảng Ngãi đã điều tra truy vết được 205 F1, 432 F2 liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đồng thời, thực hiện xét nghiệm 1.655 mẫu. Trong đó, 41 mẫu dương tính, 1.641 mẫu âm tính. Triển khai test nhanh được 2 nghìn mẫu và đang tiếp tục xét nghiệm cho toàn bộ 33 nghìn người dân ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh.



Giãn cách xã hội toàn bộ TX. Đức Phổ



Trước đó, ngày 27/6, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành văn bản hỏa tốc số 2956/UBND-KGVX chỉ đạo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.



Văn bản nêu rõ, hiện nay, trên địa bàn thị xã Đức Phổ tiếp tục phát sinh ca dương tính, tính đến 09 giờ 00 phút ngày 27/6 là 21 ca F0, nên nguy cơ dịch bệnh lây lan ra các địa phương khác trên địa bàn tỉnh là rất cao nếu không kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả; xuất phát từ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo áp dụng các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh kể từ 12 giờ 00 phút ngày 27/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.



Cụ thể, thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ thị xã Đức Phổ.



Riêng đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 2955/UBND-KGVX ngày 26/6/2021.



Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người (trừ các cuộc họp quan trọng, cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định); không tụ tập từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc di chuyển của người dân đến các địa phương khác.



Dừng các hoạt động giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung (trên 30 người) tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa thật sự cần thiết. Khuyến khích hoạt động các môn thể thao ngoài trời, không tiếp xúc gần.



Việc hiếu, hỷ được tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người; khuyến khích Nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.



Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống cho phép phục vụ tập trung không quá 20 người/địa điểm và đảm bảo khoảng cách an toàn (tối thiểu 1m); thực hiện cam kết phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích bán hàng qua mạng, mang đi.



Dừng tuyến vận tải hành khách (xe buýt) từ thành phố Quảng Ngãi đi thị xã Đức Phổ và ngược lại.



Tiếp tục áp dụng thực hiện các biện pháp chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Công văn 2581/UBND-KGVX ngày 08/6/2021, 2825/UBND-KGVX ngày 19/6/2021, 2826/UBND-KGVX ngày 20/6/2021 và 2862/UBND-KGVX ngày 22/6/2021.



Yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh đã đi đến xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (nhưng chưa qua 21 ngày), khẩn trương đến cơ sở y tế để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; nếu không chấp hành mà để lây lan dịch bệnh thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND thị xã Đức Phổ và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện việc phun khử khuẩn tại các khu vực của thị xã Đức Phổ để phòng, chống dịch.



Sở Y tế, Công an tỉnh, UBND thị xã Đức Phổ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tập trung huy động nguồn nhân lực khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ để phát hiện kịp thời các trường hợp dương tính ngoài cộng đồng.



UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chuẩn bị sẵn sàn để kích hoạt các khu cách ly tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 326/TB-UBND ngày 26/6/2021; trong đó rà soát các trường học và các cơ sở có đủ điều kiện trên địa bàn để chuẩn bị làm khu cách ly tập trung.



UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất giao Hiệu trưởng Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất khẩn trương phối hợp với UBND huyện Bình Sơn kích hoạt ngay khu cách ly tập trung để đưa vào hoạt động trong ngày 27/6/2021.

Theo chinhphu.vn