Quảng Ngãi: Thị xã Đức Phổ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15

Tính đến 9 giờ ngày 27/6, toàn thị xã Đức Phổ đã có 21 ca dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả các trường hợp được phát hiện tập trung tại xã Phổ Châu và Phường Phổ Thạnh của thị xã Đức Phổ.



Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh phát biểu chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Lê Ngọc Phước/TTXVN)



Bắt đầu từ 12 giờ ngày 27/6, toàn bộ thị xã Đức Phổ sẽ thực hiện việc cách ly y tế theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ.



Đây là quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Văn Minh tại công văn số 2956/UBND-KGVX ngay sau khi dịch COVID-19 ở đây có diễn biến phức tạp, liên tục phát sinh ca dương tính với SARS-CoV-2.



Riêng đối với xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) vẫn áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2955/UBND-KGVX ngày 26/6/2021.



Bên cạnh đó, nhằm kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người (trừ các cuộc họp quan trọng, cấp bách do cấp có thẩm quyền quyết định); không tập trung từ 30 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 1m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; người dân hạn chế di chuyển đến các địa phương khác.



Tỉnh cũng dừng các giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung (trên 30 người) tại nơi công cộng, sân vận động và các sự kiện lớn chưa thật sự cần thiết; khuyến khích hoạt động các môn thể thao ngoài trời, không tiếp xúc gần.



Việc hiếu, hỷ được tổ chức nhưng không tập trung quá 30 người; khuyến khích nhân dân tổ chức đơn giản, gọn, hạn chế số người tập trung.



Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống cho phép phục vụ tập trung không quá 20 người/địa điểm và đảm bảo khoảng cách an toàn (tối thiểu 1m); thực hiện cam kết phòng, chống dịch theo quy định; khuyến khích bán hàng qua mạng, mang đi.



Tuyến vận tải hành khách (xe buýt) từ thành phố Quảng Ngãi đi thị xã Đức Phổ và ngược lại cũng đã được dừng.



Tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu người dân trên địa bàn tỉnh đã đi đến xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ (nhưng chưa qua 21 ngày), khẩn trương đến cơ sở y tế để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; nếu không chấp hành mà để lây lan dịch bệnh thì bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.



Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện phun khử khuẩn tại các khu vực của thị xã Đức Phổ để phòng, chống dịch.



Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tập trung huy động nguồn nhân lực khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm trên diện rộng cho người dân trên địa bàn thị xã Đức Phổ để phát hiện kịp thời các trường hợp dương tính ngoài cộng đồng.



