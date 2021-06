Cán bộ đi làm căn cước mắc Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm trên 6.100 người trong đêm

Liên quan đến BN 11634, công tác tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) được công bố mắc Covid-19 vào chiều tối 16-6, cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu trên 6.100 người dân liên quan ngay trong đêm.





Sáng 17-6, ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An, cho biết qua truy vết, các ngành chức năng đã xác định được 6.137 người có liên quan đến bệnh nhân bệnh nhân 11634, công tác tại huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) được công bố mắc Covid-19 vào chiều ngày 16-6.



Trong đó có 103 trường hợp ở nhóm nguy cơ cao tiếp xúc gần, không đeo khẩu trang khi ăn uống với bệnh nhân. Trong đêm 16-7, ngành y tế đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho trên 6.100 người có lịch sử tiếp xúc cũng như liên quan đến ca bệnh này.





Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực dân cư gần nhà BN 11634





Được biết, BN 11634 (37 tuổi, trú tại đường Nguyễn Duy Trinh, phường Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An, hiện công tác tại huyện Diễn Châu (là F1 của BN 11440). Trước khi phát hiện mắc Covid-19, bệnh nhân này có xuống nhiều xã ở huyện Diễn Châu, Nghệ An làm căn cước công dân cho người dân.



Trước diễn biến dịch Covid-19 phức tạp kể trên, Nghệ An quyết định giãn cách xã hội toàn huyện Diễn Châu theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, các xã Diễn Thịnh, Diễn Cát, Diễn Tân, Diễn Trung và Diễn Kim sẽ thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.



Huyện Diễn Châu đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh liên hệ Quân Khu 4 hỗ trợ phun hóa chất tiêu độc khử trùng những xã mà F0 đi qua.









Theo Đức Ngọc (NLĐO)