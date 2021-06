Nghệ An thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19

Sở Y tế tỉnh Nghệ An phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và đề nghị người dân đã đến các địa điểm này liên hệ ngay với trạm y tế xã, phường gần nhất.



Thông báo khẩn tìm người đi trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội

Thêm 02 trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2, Bình Dương ra thông báo khẩn

Xe chuyên dụng phun hóa chất khử khuẩn tại đường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)





Chiều 14/6, Sở Y tế tỉnh Nghệ An phát thông báo khẩn về địa điểm liên quan đến trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đầu tiên tại tỉnh.



Trường hợp này là N.T.M, làm nghề uốn sấy tóc, tạm trú tại ngõ 207, đường Hà Huy Tập (khối 4, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, Nghệ An) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào đêm 13/6.



Các địa điểm bao gồm: quán bia Hải Quế (cạnh Hồ Goong) đối diện 54 đường Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh từ 19 giờ ngày 5/6 đến 0 giờ 30 phút ngày 6/6; quán tạp hóa Bà Hường trên đường Nguyễn Năng Tĩnh từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút ngày 6/6; chợ Vinh khu vực các kiốt bán đồ hải sản và rau (ở vị trí đường Cao Thắng rẽ phải sang đường Lê Hồng Sơn) từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 6/6; quán Bún gia truyền Bà Lộc địa chỉ số 208 đường Nguyễn Sỹ Sách (thành phố Vinh) từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút ngày 7/6; siêu thị Vinmax số 70 Hà Huy Tập và chợ Cầu từ 16 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút ngày 10/6; quán tạp hóa (nằm bên đường giao nhau giữa đường Nguyễn Năng Tĩnh và Lý Tự Trọng, thành phố Vinh) và đi chợ Phong Toàn (thành phố Vinh) từ 17 giờ 30 phút đến 18 giờ ngày 10/6.



Sở Y tế đề nghị những người dân đã đến các địa điểm trên liên hệ ngay với Trạm y tế xã, phường gần nhất để được hỗ trợ; thông báo ngay những người đã tiếp xúc gần với mình, đề nghị thông báo với cơ sở y tế gần nhất; gọi điện đến đường dây nóng và cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; khai báo y tế trực tuyến…



Sở Y tế Nghệ An cũng đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh chỉ đạo các tổ truy vết khẩn trương rà soát, truy vết và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.



Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, thành phố, thị xã triển khai thông báo đến người dân, cộng đồng trên địa bàn; tổ chức giám sát, khai báo y tế, phân loại đối tượng, hướng dẫn cách ly, theo dõi sức khỏe theo quy định khi có trường hợp liên quan các địa điểm nêu trên.



Theo Nguyễn Văn Nhật (TTXVN/Vietnam+)