Bình Phước: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa Euro, bắt giữ 8 nghi phạm

8/10 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa Euro bị Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) bắt khẩn cấp, tạm giam để điều tra, xử lý.



7/8 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá tại cơ quan công an - ẢNH: HOÀNG GIÁP





Ngày 29.6, Công an TP.Đồng Xoài (Bình Phước) cho biết đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ 8 nghi phạm liên quan đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa Euro.



Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 6.2021, do biết sẽ diễn ra các trận đấu bóng đá vòng chung kết Euro 2020 và nảy sinh ý định đánh bạc qua mạng Internet nên Nguyễn Lê Duy (26 tuổi, ngụ H.Đồng Phú) tham gia vào trang mạng “Sbobet” và đăng ký tài khoản để chơi cá độ với số tiền 60.000.000 đồng.





Các tin nhắn "bắt kèo" liên quan các trận đá bóng vòng chung kết EURO - ẢNH: HOÀNG GIÁP





Trước khi các trận đấu diễn ra, Duy đều sử dụng điện thoại nhắn tin qua Zalo và Facebook nhiều người khác. Ngoài gửi kèo trực tiếp, Duy còn cắt tài khoản trang mạng cá độ để đưa cho những người khác chơi với số tiền mua điểm cao hơn để ăn tiền chênh lệch.



Những người nhận kèo từ Duy tiếp tục nhắn tin cá cược với nhiều người khác nữa.



Ngày 28.6, cơ quan CSĐT Công an TP.Đồng Xoài đã ra lệnh giữ người khẩn cấp đối với Nguyễn Lê Duy và 7 nghi can liên quan đường dây này. Hai nghi can khác được cho tại ngoại vì dưới 18 tuổi và mắc bệnh hiểm nghèo.





Tin nhắn qua điện thoại "bắt kèo" các trận bóng - ẢNH: HOÀNG GIÁP

12 điện thoại của các nghi phạm bị thu giữ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định - ẢNH: HOÀNG GIÁP



Tại cơ quan điều tra, các nghi can khai nhận việc đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá diễn ra từ ngày 12.6 đến khi bị bắt. Số tiền cá độ khoảng gần 1 tỉ đồng và hầu hết các giao dịch đều được chuyển khoản qua các tài khoản ngân hàng.



Công an TP.Đồng Xoài cũng thu giữ 12 điện thoại di động, 1 xe máy để điều tra về hành vi đánh bạc. Cơ quan công an mở rộng điều tra, làm rõ đường dây cá độ bóng đá mùa Euro.

