Thấy gì từ những đường dây cá độ bóng đá "khủng" vừa bị triệt phá?

Công an TP.Hà Nội vừa phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá, đánh bạc thông qua mạng internet. Đáng chú ý, các đường dây này đều có hình thức hoạt động rất tinh vi, nhằm qua mặt lực lượng chức năng.





Đường dây đánh bạc quy mô



Thực hiện Công điện của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá Châu Âu, giải vô địch bóng đá Nam Mỹ và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Công an nhiều tỉnh thành trên cả nước đã mở đợt cao điểm, đấu tranh phát hiện và triệt xóa các đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên địa bàn.



Tại Hà Nội, vừa qua, Công an quận Hà Đông (TP.Hà Nội) phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an, triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá, đánh bạc thông qua mạng internet, với số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.





3 trong số các đối tượng bị bắt trong đường dây tổ chức cá độ bóng đá lên đến 1.500 tỷ đồng gồm Bùi Hữu Định (bên trái, người điều hành đường dây), Nguyễn Quang Minh (áo xanh, bên phải), Đào Quang Phượng (áo tối màu, bên phải). (Ảnh: CAHN)



Theo đó, sáng ngày 15/6/2021, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng 5 – Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), triển khai 18 tổ công tác đồng loạt khám xét khẩn cấp 18 địa điểm là nơi ở của các đối tượng; đồng thời triệu tập, làm việc với 16 đối tượng.



Cơ quan Công an đã thu giữ 3,35 tỷ đồng; 3 xe ô tô (nhãn hiệu Mercedes GLK300, Hyundai Santafe, Kia Cerato); hàng chục máy tính bảng, điện thoại, cùng nhiều giấy tờ tùy thân thẻ ngân hàng, đồ vật, tài liệu mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc.



Qua khai thác dữ liệu máy tính của các đối tượng, Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1.500 tỷ đồng.



Qua đấu tranh, cơ quan Công an làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua website bong88.com này do đối tượng Bùi Hữu Định (SN 1980, trú tại tòa nhà T18, Time City, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) điều hành, quản lý tài khoản đại lý cấp "Super Master".



Sau đó, đối tượng chia thành nhiều tài khoản đại lý cấp "Master" do Nguyễn Quang Minh (SN 1975, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) và Đào Quang Phượng (SN 1987, trú tại Phú Lương, Hà Đông) điều hành, quản lý.



Quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra xác định, các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang website đánh bạc trực tuyến, có máy chủ đặt tại Mỹ (trang website bong88.com).



Đây là "nhà cái" hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp. Muốn tham gia đánh bạc, đối tượng đánh bạc phải liên hệ với "đại lý" cấp trên để được cấp tài khoản đánh bạc và được ứng trước một số điểm (tiền ảo) để sát phạt.



Cơ quan điều tra bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch, đặt cược qua đường dây này tương đương 1.500 tỷ đồng. (Ảnh chụp màn hình website bong88.com)



Tiếp đó, đối tượng đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang bong88.com để đánh bạc, giá trị của 1 điểm = 1 USD, 1 USD có giá trị từ 6.000 VND đến 100.000 VND, tùy theo quy ước của đối tượng. Sau 1 tuần, các đối tượng đánh bạc gặp "đại lý" để thanh toán tiền thắng, thua.



Ở vụ án này, hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc cho các đối tượng chủ yếu tại địa bàn TP.Hà Nội. Đa số các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đều là đối tượng hình sự, hoạt động kinh doanh tài chính biểu hiện cho vay lãi nặng.



Ở diễn biến khác, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng vừa triệt phá một đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn vào ngày 18/6/2021, bắt giữ 18 đối tượng. Đường dây này do Đào Hoàng (SN 1992, Trần Nhật Duật, TP.Huế) cầm đầu.



Để điều hành đường dây đánh bạc, Hoàng thuê các đối tượng khác ngồi máy vi tính, mở trang tài khoản cá độ bóng đá để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cho khách đến tham gia cá độ.



Chỉ tính riêng trận bóng giữa đội Ucraina và Bắc Macedonia diễn ra tối ngày 17/6, tại điểm 106 Thái Phiên - Huế, các đối tượng sử dụng 5 tài khoản đánh bạc, với số tiền cá độ hơn 20 tỷ đồng.



Những cái kết đắng được báo trước



Có thể thấy, ở các đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc mà các đơn vị chức năng vừa triệt phá trên nhiều địa bàn đều là đường dây đánh bạc lớn, phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.



Để tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng, các máy chủ của đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc thường được đặt ở nước ngoài, việc này đã phần nào khiến cho quá trình phá án của cơ quan Công an thêm khó khăn.



Thông tin từ chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm liên quan đến cá độ này hiện nay rất mới, khác với hình thức cá độ theo bảng bóng ở giai đoạn trước đây.



Các hoạt động cá độ trên mạng diễn ra rất tinh vi, phức tạp khi các trang cá độ máy chủ đặt ở nước ngoài, và với sự phổ biến của điện thoại thông minh, việc cá độ có thể diễn ra ở bất cứ đâu, bất cứ thời gian, địa điểm nào.



Đáng chú ý, về việc "nhà cái" hoạt động tổ chức đánh bạc theo hình thức tín chấp, theo ông Đào Trung Hiếu, việc này sẽ dễ dẫn tới các tệ nạn xã hội khác.



Khi thua cược, tâm lý sẽ khiến con bạc muốn gỡ, nếu lâm vào hoàn cảnh nợ nần, đa số sẽ tìm tới những con đường phạm tội như cướp của, trộm cắp…



Và khi "nhà cái" cho người chơi nợ tiền, không có chuyện người chơi trốn nợ nếu thua, bởi có một đội ngũ đối tượng đòi nợ thuê, giang hồ sẵn sàng bắt người chơi phải trả tiền sau khi thua nợ.



Như ở trong vụ án Công an quận Hà Đông phối hợp với Bộ Công an triệt phá đường dây tổ chức cá độ bóng đá ở trên, theo thông tin từ Công an quận Hà Đông, đa số các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc đều là đối tượng hình sự, hoạt động kinh doanh tài chính biểu hiện cho vay lãi nặng.



Luật sư Quách Thành Lực cho biết, người tham gia cá độ bóng đá qua mạng, tùy vào tính chất của hành vi vi phạm mà có thể bị xử lý hành chính, hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật. (Ảnh: NVCC)



Chia sẻ với Dân Việt, luật sư Quách Thành Lực – Giám đốc Công ty luật TNHH LSX, Đoàn luật sư TP.Hà Nội cho biết, cá độ bóng đá hay nhiều hình thức cá độ thể thao qua mạng xã hội là một trong những hành vi đánh bạc trái phép.



Người tham gia cá độ, tham gia đánh bạc như vậy có thể bị xử phạt tiền, tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, họ còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Đánh bạc".



Vị luật sư viện dẫn, Bộ Luật hình sự năm 2015 đã quy định, người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng, hoặc dưới 5 triệu đồng nhưng từng bị xử phạt vi phạm hành chính hành vi này hoặc bị kết án về tội này sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.



Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, tiền hoặc hiện vật đánh bạc trị giá trên 50 triệu đồng, tái phạm nguy hiểm thì sẽ bị phạt tù từ 3 năm đến 7 năm.



Còn tội "Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc", sử dụng địa điểm do mình quản lý cho người khác đánh bạc thu tiền sẽ bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 300 triệu đồng, hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên, tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.



Luật sư Quách Thành Lực khuyến cáo, qua rất nhiều vụ án, nhiều đường dây tổ chức đánh bạc đã bị lực lượng chức năng triệt phá, nhất là liên quan đến việc cá độ bóng đá qua mạng, phải khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiếp đó là tiềm ẩn rủi ro cao, có nguy cơ sẽ bị lừa đảo khi các hoạt động cá cược diễn ra qua mạng với các tài khoản ẩn danh.



Theo Phạm Hiệp (Dân Việt)