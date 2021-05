Bắt thêm 3 lãnh đạo Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai

Sau gần 1 năm bắt Đỗ Sơn Tùng- Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai, công an đã bắt giữ thêm 3 lãnh đạo của công ty này.





Phạm Thành Lộc - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai bị bắt giữ



Ngày 9-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận đã khởi tố, bắt giam 3 bị can gồm Hà Huy Huyền (giám đốc điều hành), Phạm Thành Lộc (phó giám đốc tổng hợp), Lê Hữu Trung (giám đốc truyền thông của Công ty Cổ phần BĐS Nhà đất Đồng Nai, gọi tắt là công ty nhà đất Đồng Nai) về tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Công an xác định, Đỗ Sơn Tùng và các thành viên công ty đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 "dự án ma", tự đặt tên gồm Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town thuộc huyện Trảng Bom.



Trước đó, tháng 8-2020, Tùng bị khởi tố, bắt giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Quá trình điều tra công an làm rõ, Tùng không có tiền nhưng đã huy động và dùng tiền của khách hàng để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 10 thửa đất nông nghiệp tại huyện Trảng Bom với hơn 14ha.





Đỗ Sơn Tùng bị công an bắt giữ hồi tháng 8-2020



Dù không được chính quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất và đầu tư để thực hiện dự án trên nhưng Tùng đã dùng nhiều thủ đoạn lừa đảo, lấy lòng tin của người mua đất.



Cụ thể, Tùng và công ty đã tự ý vẽ ra 4 dự án khu dân cư và tự đặt tên là Happy Town 2, Happy Town 3, Green Town và Nice Town. Để tiếp cận khách hàng, Tùng chỉ đạo cho nhân viên thực hiện quảng cáo, rao bán các lô đất thuộc "dự án ma" trên trên mạng xã hội Facebook, Zalo và website của công ty.



Phía Công ty nhà đất Đồng Nai thường xuyên tổ chức cho khách tới thực địa xem đất dự án và các buổi hội thảo khách hàng để thuyết trình, quảng cáo về các dự án nêu trên và cam kết trong thời hạn 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng, kỹ thuật, bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất thổ cư 100%) cho các khách hàng…



Thời điểm công an tổ chức khám xét trụ sở công ty và đọc lệnh bắt giam Đỗ Sơn Tùng



Bằng các thủ đoạn trên, thông qua hình thức ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với khách hàng, công ty trên đã bán được khoảng 600 lô đất tại 4 dự án tự vẽ trên cho 400 khách hàng thu được tổng số tiền trên 100 tỉ đồng.



Công an tỉnh Đồng Nai thông báo gấp, ai là nạn nhân của các đối tượng trên hãy đến phòng Cảnh sát Kinh tế (đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 1, phường Trảng Dài, TP Biên Hòa) để trình báo làm rõ vụ việc.

Theo Nguyễn Tuấn (NLĐO)