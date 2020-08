Bắt tạm giam tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai

Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng (37 tuổi, quê Hà Nam). Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.



Bắt giam giám đốc Ngô Quang Thanh vì liên quan Công ty địa ốc Alibaba

Đỗ Sơn Tùng (áo trắng), tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai, bị công an bắt giữ - Ảnh: B.A





Ông Tùng là tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai, có trụ sở tại A3H6, khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa. Công ty được thành lập tháng 1-2018 với ngành nghề chính là tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.



Trưa cùng ngày, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã đọc lệnh bắt ông Tùng, đồng thời khám xét trụ sở công ty, thu giữ nhiều thùng giấy tờ, tài liệu liên quan.



Theo Cơ quan CSĐT, ông Tùng bị bắt để điều tra liên quan đến các đơn tố cáo của người dân cho rằng Công ty bất động sản Đồng Nai vẽ dự án "ma" lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó có dự án Nice Town với diện tích gần 10ha tại xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom.





Người dân từng kéo lên trụ sở Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai treo băngrôn có nội dung tô cáo công ty lừa đảo, đòi lại tiền - Ảnh: B.A.



Trước đó, nhiều người dân đã đặt tiền mua đất dự án của Công ty bất động sản Đồng Nai. Tuy nhiên sau đó, họ phát hiện dự án công ty rao bán là dự án "ma" nên đã làm đơn tố cáo gửi công an, yêu cầu ngăn chặn.



Đến cuối tháng 7, nhiều người dân đã mang băngrôn kéo đến trước trụ sở Công ty bất động sản Đồng Nai yêu cầu gặp tổng giám đốc để đòi lại tiền mua đất. Trên băngrôn có nội dung yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc xử lý Công ty bất động sản Đồng Nai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Sau đó, Công an tỉnh Đồng Nai đã mời người dân và ông Tùng lên trụ sở làm việc.

