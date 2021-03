Phát hiện 34 người Trung Quốc nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 9-3, Công an tỉnh An Giang cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh vừa phát hiện và tạm giữ 34 đối tượng (có quốc tịch Trung Quốc) nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm cách để xuất cảnh sang Campuchia.





Cụ thể, vào khoảng 3 giờ 15 phút ngày 7-3, qua công tác trinh sát và được người dân thông tin, ở khu vực khóm Châu Quới 1, phường Châu Phú B (TP Châu Đốc) có một phương tiện xe ôtô 16 chỗ, biển kiểm soát 67B – 012.68 do tài xế Nguyễn Phương Hùng (SN 1986, ngụ khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc) điều khiển, đang chở nhiều đối tượng nghi vấn nhập cảnh trái phép, nên lực lượng Công an TP Châu Đốc tiến hành kiểm tra.



Qua đó, phát hiện và tạm giữ 13 đối tượng (đều có quốc tịch Trung Quốc) không có giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định.



Tại cơ quan công an, tài xế Hùng cho biết có nhận chở thuê 13 đối tượng từ thị xã Tân Châu sang TP Châu Đốc. Khi đến khu vực trên, trong lúc đợi một người lạ ở xã biên giới Khánh Bình (huyện An Phú) xuống để giao lại và nhận tiền công, thì bị lực lượng công an phát hiện...



13 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc bị công an TP Châu Đốc phát hiện và tạm giữ



Trước đó, khoảng 00 giờ 10 phút ngày 7-3, tại khu vực phà Mương Miễu, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, lực lượng công an phát hiện 2 xe ôtô (loại 4 chỗ BKS 49A-154.39 và 7 chỗ BKS 60A-647.28) do 2 tài xế Nguyễn Minh Cảnh (SN 1971, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu) điều khiển, chở 5 người và tài xế Tôn Trung Mãnh (SN 1977, cư trú khu phố 5, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển, chở 9 người, có dấu hiệu nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép, nên tiến hành kiểm tra hành chính 2 phương tiện trên.



Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 14 người đều có quốc tịch Trung Quốc và không xuất trình được giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ người và phương tiện đưa về trụ sở công an xác minh, làm rõ.



Tối 4-3, tại khu vực cầu Cồn Tiên, khóm 3, phường Châu Phú A (TP Châu Đốc), lực lượng công an phát hiện và tạm giữ 7 người Trung Quốc (2 nữ, 5 nam) đang đi trên xe ôtô 7 chỗ, biển kiểm soát 60A-799.92 do tài xế Bùi Văn Dương (SN 1990, ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) điều khiển, có hành vi nghi xuất nhập cảnh trái phép...



Thống kê cho thấy từ ngày 4 đến ngày 7-3, Công an tỉnh An Giang phát hiện và tạm giữ 34 đối tượng (đều có quốc tịch Trung Quốc) có dấu hiệu nghi vấn xuất nhập cảnh trái phép.



Hiện các đối tượng có liên quan đã được cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế TP Châu Đốc và Trạm Y tế phường Long Châu.



Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra mở rộng, xử lý.



Theo NGHIÊM TÚC (SGGPO)