Chân dung 2 anh em ruột đưa nhiều phụ nữ Campuchia nhập cảnh trái phép

TAND tỉnh Long An ngày 1-3 đã đưa vụ án "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Lũy (SN 1988, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) 1 năm tù về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".



Theo cáo trạng, tối 7-8-2020, tại km số 17+500, Đường tỉnh 838, thuộc ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây phối hợp Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phát hiện, bắt giữ Lũy khi Luỹ đang có hành vi đưa 1 người Hàn Quốc xuất cảnh trái phép sang Campuchia.



Lũy khai nhận đầu năm 2019, khi chạy xe ôm tại cửa khẩu Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh), có quen biết một người Hàn Quốc tên Kim. Đến ngày 6-8-2020, Lũy nhận tin nhắn của ông Kim nhờ tìm đường đưa em trai sang Campuchia để về Hàn Quốc, giá thỏa thuận là 1.000 USD. Sau đó, Lũy liên lạc với một người khác chạy xe ôm ở khu vực chợ Tho Mo, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thỏa thuận để chở người qua Campuchia với tiền công là 10 triệu đồng.



Sau đó, Lũy gọi xe dịch vụ đến đón người đàn ông Hàn Quốc tại khách sạn ở TP HCM. Chiều 7-8, Lũy gặp người này tại khu vực chợ Tho Mo. Trong lúc tìm đường sang Campuchia trái phép thì Luỹ bị lực lượng tuần tra phát hiện, bắt giữ.