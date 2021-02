Hà Tĩnh: Khởi tố 4 cán bộ, nguyên cán bộ xã, giáo viên đánh bạc

Công an huyện Đức Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can đều là cán bộ, nguyên cán bộ công tác tại các xã Lâm Trung Thủy và An Dũng, để điều tra về hành vi đánh bạc.



(Nguồn: baohatinh.vn)



Ngày 24/2, lãnh đạo Công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi đánh bạc.



Quyết định khởi tố bị can đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Trước đó, ngày 23/1 vừa qua, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Công an xã Lâm Trung Thủy bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Thái Ngọc Tới, sinh năm 1966, trú tại thôn Ngọc Lâm; Đinh Trọng Quốc, sinh năm 1976, trú tại thôn Trung Đại Lâm; và Nguyễn Hồng Lam, sinh năm 1970, trú tại thôn Đức Hương Quang thuộc xã Lâm Trung Thủy; cùng Phan Đình Song, sinh năm 1967, trú tại thôn Trung Nam, xã An Dũng, đang đánh bạc tại nhà Thái Ngọc Tới. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 26 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ bài.



Cả 4 người trên đều là cán bộ, nguyên cán bộ công tác tại các xã Lâm Trung Thủy và An Dũng. Trong đó, tại thời điểm bị bắt quả tang đánh bạc, Đinh Trọng Quốc đang là Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lâm Trung Thủy; Thái Ngọc Tới là Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Lâm Trung Thủy; Nguyễn Hồng Lam là giáo viên Trường Trung học Cơ sở Thanh Dũng. Riêng Phan Đình Song nguyên là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Dũng (nay là xã An Dũng).



Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đức Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 bị can nói trên.

Theo Hoàng Ngà (TTXVN/Vietnam+)