Vụ án ông Tất Thành Cang và đồng phạm: 'Vẽ' đi học tập ở châu Âu, gây thất thoát 3,6 tỉ đồng

Liên quan vụ án ông Tất Thành Cang và đồng phạm, KLĐT chỉ rõ Tề Trí Dũng chỉ đạo chi tiền đi du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa đi 'khảo sát, học tập', gây thất thoát cho Sadeco hơn 3,6 tỉ đồng.



Liên quan vụ án sai phạm của ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM) và 18 đồng phạm mà Công an TP.HCM (PC03) vừa có kết luận điều tra (KLĐT), xác định có 3 bị can sai phạm trong việc chi tiền cho nhiều cá nhân đi du lịch nước ngoài dưới danh nghĩa đi “tham quan, khảo sát”.



Cụ thể, các bị can Tề Trí Dũng (nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC), Hồ Thị Thanh Phúc (nguyên Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn - Sadeco), Đỗ Công Hiệp (kế toán trưởng Sadeco) bị đề nghị truy tố vì có hành vi “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.



KLĐT thể hiện, ngày 28.4.2017, Tề Trí Dũng ký Nghị thông qua quỹ tiền lương năm 2017 của công ty là hơn 24 tỉ đồng. Ngày 2.8.2017, Tề Trí Dũng ký ban hành Nghị quyết thông qua việc hạch toán 100% chi phí nghỉ mát của cán bộ nhân viên vào chi phí hoạt động, đảm bảo không quá 1 tháng lương (1,81 tỉ đồng) thực tế theo quy định.



Tính đến ngày 25.10.2017, tổng chi phí tham quan, nghỉ mát của Sadeco chi cho cán bộ nhân viên hết 949 triệu đồng, nguồn kinh phí nghỉ mát chỉ còn lại 861 triệu đồng, các khoản chi nghỉ mát tiếp theo không được cao hơn khoản tiền này.



Tuy nhiên, bị can Phúc với vai trò là Tổng giám đốc Sadeco đã chỉ đạo lập và duyệt hồ sơ, thủ tục cho 2 đoàn công tác nước ngoài với lý do “Tham quan, khảo sát mô hình phát triển các Khu công nghiệp, cảng và bất động sản dân dụng tại một số quốc gia phát triển ở châu Âu”, trong khi Sadeco không có dự án khu công nghiệp hay dự án cảng nào.



Ngày 1.11.2017, Phúc ký 2 hợp đồng với công ty du lịch để tổ chức 2 đoàn đi châu Âu, mỗi chuyến đi kéo dài từ 15 đến 18 ngày, tổng chi phí là hơn 4,6 tỉ đồng, vượt quá hơn 3,7 tỉ đồng so với số tiền được phép chi nêu trên.



Trong đó ngoài các lãnh đạo HĐQT Sadeco, IPC thì có nhiều cá nhân tham gia đoàn du lịch không phải là cán bộ, nhân viên Sadeco. Việc đi nước ngoài cũng không vì phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nào của Sadeco theo quy định.



Trong quá trình Cơ quan CSĐT tiến hành điều tra, xác minh, ngày 9.1.2019, Phúc đề xuất và được các thành viên HĐQT Sadeco thống nhất sử dụng Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS để hoàn lại toàn bộ chi phí cho chuyến đi nước ngoài còn lại nêu trên và hạch toán vào thu nhập khác của Sadeco trong năm 2018, 2019.



Những người tham gia chuyến đi tất cả đều khai nhận chương trình của đoàn đơn thuần là tham quan, du lịch nghỉ mát, không gặp gỡ, tiếp xúc, bất kỳ cá nhân, doanh nghiệp, đối tác tại nước ngoài, không khảo sát dự án, cảng biển, công trình, không liên quan đến công việc của công ty.



KLĐT khẳng định, bản chất của 2 chuyến đi nước ngoài nêu trên là đi tham quan, du lịch cá nhân, thành phần tham gia chuyến đi gồm 8 cá nhân không thuộc diện tham gia nghỉ mát, gồm 4 người nguyên là Tổng giám đốc, thành viên HĐQT, ban kiểm soát Sadeco gồm: Phạm Xuân Trung, Vũ Xuân Đức, Nguyễn Văn Đậm, Nguyễn Văn Minh và 4 người không phải là cán bộ, nhân viên Sadeco.



Nhưng Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc vẫn chỉ đạo nhân viên làm thủ tục để tổ chức hai chuyến đi du lịch châu Âu, sử dụng hơn 4,6 tỉ đồng của Sadeco, sau đó được Sadeco hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp với hơn 3,6 tỉ đồng.



Theo CQĐT, việc chi tiền sai quy định nêu trên gây thiệt hại cho Sadeco hơn 3,6 tỉ đồng. Vì vậy, kết luận xác định Tề Trí Dũng, Hồ Thị Thanh Phúc và Đỗ Công Hiệp phải chịu trách nhiệm về thiệt hại này.





