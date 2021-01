Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện KSND (VKS) cùng cấp đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang và đồng phạm.



Cơ quan công an đọc lệnh bắt ông Tất Thành Cang - Ảnh: CTV



Ngày 12.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án 'vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí', chuyển VKS cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và đồng phạm.



Theo đó, ông Tất Thành Cang bị đề nghị truy tố tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo điều 219 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Kết luận điều tra (KLĐT) thể hiện, ông Tất Thành Cang sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương để Văn phòng Thành ủy TP.HCM được biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, tăng vốn điều lệ tại Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), gây thiệt hại số tiền lớn cho nhà nước.



Theo KLĐT, SADECO là công ty con của Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC; doanh nghiệp 100% vốn nhà nước với vốn điều lệ khoảng 2.900 tỉ đồng). SADECO vào thời điểm năm 2015 có vốn điều lệ khoảng 170 tỉ đồng.



SADECO được xem là doanh nghiệp “đẻ trứng vàng” cho IPC; bởi năm 2016 lợi nhuận sau thuế lên tới hơn 153 tỉ đồng, trong khi doanh thu thuần chỉ hơn 290 tỉ đồng; đến năm 2017 có doanh thu hơn 265 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 111 tỉ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức hằng năm của SADECO có lúc lên đến 40%. Tuy nhiên, vào thời điểm “đỉnh cao” lợi nhuận, cũng chính là lúc tài sản nhà nước tại SADECO bị lũng đoạn, tư nhân “thâu tóm” với sự “can dự” trực tiếp của “bộ sậu” lãnh đạo chủ chốt IPC, SADECO, một số cán bộ Văn phòng Thành ủy TP.HCM có liên quan và ông Tất Thành Cang.



Trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc SADECO là Hồ Thị Thanh Phúc (đã bị khởi tố, bắt giam), ngày 24.4.2017, nhóm đại diện quản lý vốn nhà nước đã trình lãnh đạo Văn phòng Thành ủy TP.HCM phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ SADECO. Ngày 28.4.2017, Văn phòng Thành ủy TP.HCM có tờ trình xin chủ trương Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược để tăng vốn điều lệ tại SADECO.



Căn cứ bút phê “đồng ý” trên tờ trình, Văn phòng Thành ủy TP.HCM ban hành Thông báo số 495-TB/VPTU ngày 18.5.2017 (do bị can Phạm Văn Thông lúc đó là Phó chánh Văn phòng Thành ủy ký; cũng đã bị khởi tố), thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Tất Thành Cang về phương án phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược (Công ty Nguyễn Kim) để tăng vốn điều lệ tại SADECO. Sau khi phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược (9 triệu cổ phần với tổng trị giá 360 tỉ đồng), tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông nhà nước tại SADECO giảm từ 62,8% xuống chỉ còn 41% (trong đó tỷ lệ sở hữu vốn của IPC từ 44% giảm xuống chỉ còn 28,8%), trong khi Công ty Nguyễn Kim chiếm tỷ lệ chi phối tại SADECO là hơn 54% vốn điều lệ.



Theo CQĐT, quá trình chọn cổ đông chiến lược không được báo cáo đầy đủ, minh bạch, đánh giá không đúng năng lực thực tế của đối tác chiến lược, giá phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược không đúng thực tế giá trị tài sản và tiềm lực công ty, không có căn cứ pháp lý, không đảm bảo lợi ích của SADECO cũng như cổ đông hiện hữu... Do đó, việc phát hành 9 triệu cổ phần cho cổ đông chiến lược (Công ty Nguyễn Kim) với “giá bèo”, không thông qua thẩm định đấu giá, đã gây thiệt hại 208 tỉ đồng.

Theo NGỌC LÊ (thanhnien)