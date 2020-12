TP.HCM: Bắt nghi can chuyên đánh thuốc mê tài xế xe ôm để cướp tài sản

Đóng vai cha đi tìm con, Tho lừa các tài xế xe ôm chở loanh quanh TP.HCM rồi đề nghị vào quán cà phê nghỉ ngơi, uống nước, nhằm đánh thuốc mê tài xế để cướp tài sản.



Khách tố khách sạn Đà Lạt đánh thuốc mê lấy tài sản

Bắt người đàn ông đánh thuốc mê cướp tài sản trên xe khách

Võ Văn Tho khi bị bắt giữ - ẢNH: T.T





Ngày 25.12, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đang tạm giữ Võ Văn Tho (43 tuổi, quê Long An) để điều tra hành vi cướp tài sản. Tho là nghi can gây ra hàng loạt vụ cướp trên địa bàn TP.HCM với thủ đoạn đánh thuốc mê tài xế xe ôm.



Đóng vai cha đi tìm con thất lạc để cướp tài sản



Thời gian qua, trên địa bàn H.Hóc Môn và TP.HCM liên tục xảy ra các vụ cướp tài sản với thủ đoạn đánh thuốc mê rồi cướp xe máy cùng nhiều tài sản của nạn nhân. Đáng chú ý, kẻ gây án chủ yếu nhắm vào những người chạy xe ôm "truyền thống" và xe ôm công nghệ.



Cụ thể, ngày 15.12, một người đàn ông đón xe ôm từ Bình Dương đi đến đường Song Hành (xã Tân Xuân, H.Hóc Môn, TP.HCM) rồi giả vờ muốn dừng nghỉ mệt và “mời” tài xế vào quán cà phê nghỉ ngơi, uống nước. Lợi dụng lúc tài xế không để ý, người này bỏ thuốc mê vào nước khiến nạn nhân ngủ mê và nghi can đã lấy đi toàn bộ tài sản.



Ngày 17.12, với thủ đoạn giả vờ đi tìm con thất lạc, một người đàn ông nhờ tài xế xe ôm chở đến khu vực thuộc xã Tân Hiệp (H.Hóc Môn). Sau đó "người cha" than mệt và đề nghị vào quán cà phê nghỉ ngơi, uống nước. Cũng lợi dụng lúc tài xế sơ hở, người này bỏ thuốc mê vào nước cho tài xế uống rồi cướp tài sản.



Sau khi tiếp nhận những vụ việc trên, Công an H.Hóc Môn chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an H.Hóc Môn lập chuyên án, nhanh chóng điều tra, truy bắt thủ phạm.



Đánh thuốc mê bằng thuốc an thần dược tính mạnh



Trong quá trình công an thu thập tài liệu chứng cứ, một vụ tương tự xảy ra trên địa bàn Q.Tân Phú vào ngày 19.12 nên Công an Q.Tân Phú phối hợp Công an H.Hóc Môn mở rộng điều tra.



Bằng biện pháp nghiệp vụ, chiều 20.12, Đội trinh sát thuộc Công an H.Hóc Môn phát hiện nghi can gây ra các vụ cướp đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc Q.Bình Tân nên tiến hành vây bắt. Tại hiện trường, công an thu giữ 3 xe máy cùng nhiều giấy tờ liên quan.



Tại cơ quan công an, Tho khai nhận ngoài 3 vụ cướp tài sản kể trên, Tho còn thực hiện trót lọt 2 vụ cướp khác tại H.Củ Chi với thủ đoạn tương tự. Tho khai đã mua số thuốc mê từ một tiệm thuốc tây, đây là loại thuốc an thần có dược tính mạnh nên khi nạn nhân uống vào sẽ nhanh bị mê man. Tho có 2 tiền án cướp tài sản.



Công an H.Hóc Môn nghi ngờ Tho liên quan đến nhiều vụ việc cướp tài sản với thủ đoạn tương tự như trên nên thông báo những ai là nạn nhân của Võ Văn Tho xin đến công an trình báo để phục vụ công tác điều tra.



Theo TRẦN TIẾN (thanhnien)