Đội phó cảnh sát hình sự 'bảo kê', góp vốn mở sòng bạc

Theo kết luận điều tra, chỉ trong hơn nửa năm, số tiền con bạc trong đường dây này tham gia sát phạt nhau lên đến gần 133 tỉ đồng.



Công an triệt phá một sòng bạc ở Q.6, TP.HCM. Liên quan sòng bạc này, một số cán bộ công an cũng đã bị xử lý trách nhiệm - Ảnh: Ngọc Lê





Hôm qua 15.12, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Cơ quan điều tra Công an TP vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 15 bị can về tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc ở Q.Tân Phú, TP.HCM. Cụ thể, bị can Tô Mỹ Nhí (33 tuổi, ngụ Cà Mau), Ngô Nhựt Thanh (48 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Các bị can Đoàn Hồng Phúc (38 tuổi, nguyên Phó đội trưởng Đội CSHS Công an Q.Tân Phú, là nguyên Phó trưởng công an P.6, Q.6), Song Hỷ Phu (37 tuổi, ngụ Q.11), Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Huỳnh Minh Phụng (27 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Trần Mạnh Huy (chồng của Nhí, 41 tuổi) bị đề nghị truy tố tội tổ chức đánh bạc. Các bị can Đinh Văn Phụng (47 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Phạm Thanh Phong (40 tuổi, ngụ Q.6), Trần Văn Tài (47 tuổi, ngụ Q.Bình Tân), Trịnh Anh Tuấn (46 tuổi, ngụ Q.11), Lê Quốc Dũng (50 tuổi, kiểm sát viên Đội quản lý thị trường số 15 thuộc Cục QLTT TP.HCM), Lê Ngọc Quyền và Nguyễn Công Viên (51 tuổi, ngụ Q.Tân Phú), Nguyễn Trọng Long (25 tuổi, ngụ Q.Tân Phú) bị đề nghị truy tố tội đánh bạc.



Câu kết mở sòng bạc



Theo kết luận điều tra (KLĐT), ngày 5.5, Phòng Nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt quả tang Ngô Nhựt Thanh cùng đồng bọn tổ chức và trực tiếp tham gia đánh bạc cùng các con bạc với hình thức binh xập xám ở nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú. Tại đây, công an thu giữ gần 160 triệu đồng tiền mặt. Tiếp tục kiểm tra, công an phát hiện “ổ bạc” này còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền qua mạng internet, trên web s1299.com. Toàn bộ tiền lời lỗ và tiền xâu được Nhí, Huy tính toán ghi lại trên máy tính hoặc sổ ghi chép để thanh toán với cổ đông góp vốn theo tỷ lệ: Ngô Nhựt Thanh 30%, Nhí 40%, Phúc 10%, Huy 10%, Quốc 5%, Tâm 5%.



KLĐT nêu, Nhí quen biết Đoàn Hồng Phúc từ năm 2017, khi Phúc được giao quản lý một số tụ điểm kinh doanh trò chơi điện tử, máy bắn cá ở Q.Tân Phú. Tháng 9.2019, sau khi thuê được nhà số 30/2 Trịnh Đình Thảo, Phúc liên lạc với Nhí, Ngô Nhựt Thanh bàn bạc tổ chức đánh bài binh xập xám, đá gà qua mạng internet ăn tiền; thu lợi bất chính từ tiền xâu bài, xâu gà, núp bóng các hoạt động kinh doanh bãi giữ ô tô.

Từ tháng 10.2019 - 5.2020, Nhí được giao quản lý sổ sách, tiền bạc và hằng tháng tính toán chi phí chia tiền xâu bài, cỏ gà cho các bị can trong nhóm tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, Nhí trực tiếp tổ chức, quản lý tài khoản đá gà qua mạng internet, thắng thua bằng tiền, để con bạc đánh bạc với nhà cái thông qua trang web s1288.com, sv388.com và nhóm cổ đông góp vốn...



CQĐT xác định, Ngô Nhựt Thanh tổ chức đánh bạc chuyên nghiệp trên địa bàn Q.Tân Phú, có quen biết với Đoàn Hồng Phúc từ năm 2018, khi Phúc là trinh sát Đội CSHS Công an Q.Tân Phú. Trước khi tổ chức sòng bạc trên, Thanh từng tổ chức đánh bạc núp bóng bãi xe trên đường Lũy Bán Bích, P.Hòa Thạnh, Q.Tân Phú được một thời gian thì bãi xe bị thu hồi. Kể từ đó, Thanh cùng Phúc, Nhí tổ chức đánh bạc ở 30/2 Trịnh Đình Thảo với vai trò trực tiếp quản lý, điều hành. Tháng 3.2020, được sự đồng ý của Phúc, Nhí nên Thanh cấu kết với Song Hỷ Phu, Nguyễn Văn Thanh cùng tham gia tổ chức đánh bạc. Trong đó, Trần Mạnh Huy đóng vai trò giúp sức cho Nhí thống kê hoạt động lời lỗ của tài khoản đánh bạc, tiền cỏ gà, tiền xâu bài, tiền thanh toán với các đối tượng góp vốn theo tuần. Huỳnh Minh Phụng được giao nhiệm vụ cảnh giới cho sòng bạc từ tháng 12.2019 với mức lương 5 triệu đồng/tháng; từ tháng 4.2020 Phụng xin Thanh, Nhí tổ chức thêm “chiếu bạc” dành cho giới tài xế gửi ô tô tại đây để thu tiền xâu.



Vừa tổ chức, vừa đánh bạc



Tại CQĐT, Đoàn Hồng Phúc khai cuối năm 2019 thuê căn nhà 30/2 Trịnh Đình Thảo làm bãi giữ ô tô, rồi giao lại cho Ngô Nhựt Thanh kinh doanh và giới thiệu cho Nhí làm việc cùng. Phúc chỉ thừa nhận bàn bạc cùng Thanh, Nhí tổ chức đánh bài binh xập xám, thu tiền xâu bài vì kinh doanh bãi xe không đủ chi phí (!?); nhưng phủ nhận tham gia tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà qua mạng internet. Phúc khai tháng 1.2020, Nhí đến nhà đưa 30 triệu đồng từ lợi nhuận kinh doanh bãi giữ xe và tiền thu xâu đánh bài do nhóm của Thanh, Nhí tổ chức sau khi trừ các chi phí.



Tuy nhiên, theo KLĐT, với chứng cứ thu được, thể hiện số tiền thu lợi bất chính cho Phúc, Nhựt Thanh, Văn Thanh, Phu theo phân công như thỏa thuận là Phu, Thanh nhận 15%/người; riêng Thanh, Phúc, Nhí được chia đều 70% còn lại. Từ tháng 10.2019 - 5.2020, tổng số tiền thắng thua mà nhóm tổ chức đánh bạc đã đánh bạc với con bạc gần 4,4 tỉ đồng, số tiền con bạc đánh bạc gần 133 tỉ đồng.



KLĐT nhận định, Đoàn Hồng Phúc với vị trí nguyên phó đội trưởng có trách nhiệm phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn Q.Tân Phú nhưng lại không thực hiện biện pháp công tác để phòng chống tội phạm, tệ nạn mà còn lợi dụng chức vụ, quyền hạn để xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp để “bảo kê”, góp tiền tổ chức đánh bạc, đánh bạc nhằm thu lợi bất chính. Mặc dù Phúc chỉ mới khai nhận một phần của hành vi phạm tội, nhưng qua tài liệu điều tra thu thập được, CQĐT đủ cơ sở xác định Phúc có hành vi tổ chức đánh bài binh xập xám và đá gà qua mạng internet ăn tiền tại sòng bạc nêu trên.

Theo NGỌC LÊ (thanhnien)