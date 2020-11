Nam sinh viên trúng "đạn lạc" tử vong: Tước quân tịch trung úy công an "thử súng"

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch với trung úy công an huyện Phúc Thọ có hành vi "vô ý làm chết người" khi thử súng khiến nam sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) tử vong do trúng "đạn lạc".





Ngày 3-11, cơ quan Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an quận Đống Đa điều tra làm rõ vụ việc nam sinh N.Đ.A. (21 tuổi, quê Quảng Ninh), sinh viên năm thứ 4 Đại học Giao thông Vận tải tử vong khi đứng trước ngôi nhà ở đường Võ Văn Dũng (quận Đống Đa, TP Hà Nội).





Nam sinh viên gặp nạn và căn nhà nơi nạn nhân đứng trước khi bị trúng "đạn lạc"





Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết bước đầu xác định nghi phạm nổ súng bắn trúng nam sinh là Nguyễn Xuân T. (SN 1991, hộ khẩu tại quận Đống Đa).



Được biết, người đàn ông này là trung uý, cán bộ Công an huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, có sở thích sưu tầm súng nên đã đặt mua 1 khẩu súng hơi tự chế trên mạng xã hội, rồi mang ra quán nước khoe với bạn bè.



Kết quả điều tra ban đầu xác định đây là hành vi "vô ý làm chết người". Khẩu súng được T. sử dụng là kiểu súng hơi, được mua trên mạng, chuyên để bắn chim.



Theo ông Tô Ân Xô, Công an Hà Nội đã ra quyết định tước quân tịch đối với Nguyễn Xuân T., sau đó chỉ đạo các đơn vị liên quan củng cố, thu thập chứng cứ để tiến hành các bước tố tụng tiếp theo.



Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 30-10, tại số nhà 26 ngõ 26, đường Võ Văn Dũng, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.



Vào thời điểm trên, nam sinh viên Đại học Giao thông Vận tải tên là N.Đ.A. (SN 1999) đang dùng điện thoại và đứng chờ người thân ở ngoài cửa. Khi nam sinh này vừa ngồi xuống khoảng 1 phút thì bị một viên đạn bắn vào mạn sườn bên phải. Ngay sau đó, nam thanh niên được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.



Theo lời khai ban đầu, Nguyễn Xuân T. và nhóm bạn tưởng rằng súng đã hết đạn thì bất ngờ súng nổ, trúng vào người nam sinh. Nguyễn Xuân T. và nhóm bạn đã lập tức đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, T. đã đến trụ sở công an quận Đống Đa đầu thú.



Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang tiếp tục củng cố tài liệu để xử lý theo quy định.

