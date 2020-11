Bí mật tin nhắn của chủ quán bánh xèo Miền Trung sau khi hành hạ nhân viên

Khi viết những dòng tin nhắn này, chủ quán bánh xèo Miền Trung (Yên Phong- Bắc Ninh) đã vô tình thừa nhận những hành động dã man của bà ta đối với nhân viên làm thuê của mình.



Cơ quan công an hiện đang tiếp tục điều tra vụ việc nhân viên quán bánh xèo bị bà chủ quán hành hạ, đánh đập. Ảnh: Lao Động



Theo nguồn tin riêng của Lao Động, chủ quán bánh xèo Miền Trung đã từng nhắn tin xin lỗi người nhà của 1 trong 2 nạn nhân - cháu Trương Quang Duy (15 tuổi) trú tại Quảng Ngãi.



Đoạn tin nhắn này được gửi đến số điện thoại của Trương Quang Dương - anh trai của cháu Duy. Dương cũng là một nhân viên quán bánh xèo tại cơ sở khác của gia đình bà Tuyết.



Tin nhắn này được gửi đi vào 10h36 ngày 22.11.2020. Thời điểm này, cháu Trương Quang Duy đã bỏ trốn khỏi quán bánh xèo "địa ngục" do không thể chịu đựng nổi những ngón đòn tra tấn, hành hạ dã man của bà chủ quán.



Đoạn tin nhắn trên có nội dung như sau: "Dương à, cô cứ nghĩ em cháu cũng như là cháu của cô nên cô mới dám đánh em cháu chứ. Bây giờ ngồi nghĩ lại cô sai rồi, cháu sống với cô như thế nào thì cô hiểu, cô chưa nhẫn tâm hành hạ ai, cô sai rồi, mong mọi chuyện suôn sẻ để cháu hiểu cô không phải là người như vậy. Cô chỉ nghĩ là em cháu là cháu của cô nên cô muốn dạy em thôi, coi như đây là bài học đắt giá nhất đời Dương ạ”.



Theo nguồn tin riêng của Lao Động nhận định, căn cứ vào thời gian gửi tin nhắn cũng như nội dung tin nhắn, có thể thấy lúc này, bà Tuyết cảm thấy việc Duy bỏ trốn sẽ rất dễ bị phát hiện, vì vậy đã chủ động nhắn tin cho anh trai của Duy để phân trần, mong sẽ được giảm nhẹ tội lỗi. Tuy nhiên, cũng chính qua tin nhắn này, chúng ta có thể thấy việc bà chủ Tuyết đánh đập, hành hạ cháu Duy là hoàn toàn ý thức được hành vi của mình.





Hình ảnh tin nhắn được bà Tuyết gửi đến số điện thoại của Dương - anh trai Duy. Ảnh: PV Lao Động





Trước đó, theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, khoảng 21h ngày 21.11.2020, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong phát hiện 1 cháu bé tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong có biểu hiện bất thường.



Sau khi đưa về trụ sở Công an huyện, cháu bé trình bày tên là Trương Quang Duy (sinh năm 2005, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) có mẹ đã mất, bố đẻ đang sống ở quê.



Tháng 9.2020, Duy được anh ruột là Trương Quang Dương, sinh năm 2002 đưa ra Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo miền Trung do vợ chồng: Nguyễn Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi và Ngô Thanh Vũ, sinh năm 1985 ở Quận 12, TP.Hồ Chí Minh làm chủ, thuê địa điểm kinh doanh tại Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong.



Trong quá trình làm việc tại quán, Duy bị Tuyết đánh đập nên chiều ngày 21.11.2020 đã bỏ đi khỏi quán.



Sau khi tiếp nhận và tiến hành xác minh ban đầu, Công an huyện Yên Phong đã chuyển Duy đến Trung tâm Y tế huyện Yên Phong để khám và điều trị.



