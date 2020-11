Vụ bé trai quê Quảng Ngãi bị bạo hành dã man: "3 không" tàn nhẫn của chủ quán

Công an đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ quán bánh xèo miền Trung, để điều tra việc bà này bạo hành dã man 2 nhân viên của quán.





Ngày 24-11, liên quan đến vụ em Trương Quang D. (SN 2005, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) bị chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bạo hành dã man, Công an huyện Yên Phong đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), chủ quán, để điều tra hành vi "Bạo hành người khác".



Vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết tại cơ quan công an



Theo công an, không chỉ có em D. bị chủ quán hành hạ, anh Võ Văn Đ. (21 tuổi ở huyện Nghĩa Tư, tỉnh Quảng Ngãi) nhân viên làm việc cùng em D., cũng bị đánh đến mức gãy ngón chân, xây xát khắp cơ thể.



Tại cơ quan Công an, Tuyết đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Để tránh bị phát hiện và giữ chân được em D. và anh Đ. làm việc cho mình, Tuyết đã bắt 2 nhân viên làm việc quần quật từ 7 giờ sáng hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, không trả lương, không cho ăn cơm và không được gặp gỡ, giao tiếp với người ngoài.



Mỗi khi tức giận, Tuyết lại lôi nhân viên vào phía sau nhà đánh đập bằng những dụng cụ làm bếp như bàn chải sắt đánh vảy cá, dao, chày giã tiêu, xẻng xúc bánh...



Hiện Công an huyện Yên Phong đang tiến hành giám định thương tích, hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Thị Ánh Tuyết trước pháp luật.

