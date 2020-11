Công an thông tin chính thức vụ bé trai quê Quảng Ngãi bị chủ quán bạo hành dã man

Công an tỉnh Bắc Ninh ngày 23-11 đã thông tin về vụ bé trai 15 tuổi bị chủ quán bánh xèo miền Trung bạo hành.





Ngày 23-11, liên quan đến vụ Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) là chủ quán bánh xèo Miền Trung (ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) bị tố cáo bạo hành nhân viên, Công an tỉnh Bắc Ninh đã có thông tin chính thức.



Quán bánh xèo Miền Trung ở xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh



Theo công an, khoảng 21 giờ ngày 21-11, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Yên Phong phát hiện 1 cháu bé tại khu vực Chùa thôn Lạc Nhuế (xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong) có biểu hiện bất thường.



Sau khi đưa về trụ sở, cháu bé trình bày tên là Trương Quang D. (SN 2005, quê quán Thuận Hòa, Hành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi), có mẹ đã mất, bố đẻ là Trương Quang Thái (đang sống ở quê). Tháng 9-2020, D. được anh ruột là Trương Quang D. (SN 2002) đưa ra Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo miền Trung do vợ chồng Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Ngô Thanh Vũ (SN 1985 ở Quận 12, TP HCM) làm chủ, thuê địa điểm kinh doanh tại Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong. Trong quá trình làm việc tại quán, D. bị Tuyết đánh đập nên chiều ngày 21-11, D. đã bỏ đi khỏi quán.



Sau khi tiếp nhận và tiến hành xác minh ban đầu, Công an huyện Yên Phong đã chuyển D. đến Trung tâm y tế huyện Yên Phong để khám và điều trị. Hiện D. đang được anh trai là Trương Quang D. chăm sóc tại Trung tâm y tế, sức khỏe và tinh thần của cháu bé bình thường.



Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết về hành vi "hành hạ người khác" theo quy định tại điều 140 Bộ luật hình sự.



Hiện Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an huyện Yên Phong khẩn trương xác minh làm rõ nội dung vụ việc.

