Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An bị đề nghị 3 - 4 năm tù

Sau 3 lần bị hoãn, trong 2 ngày 29 và 30.10, Toà án nhân dân tỉnh Long An đã xét xử vụ án “Cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng” đối với nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm.

Tại phiên tòa, nhiều nhân chứng và người liên quan đến vụ án vắng mặt không lý do. Các luật sư bào chữa cho ông Liêm đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập những người vắng mặt.

Đại diện VKSND tỉnh Long An cho rằng những người làm chứng và người liên quan đến vụ án đã có lời khai và đã được triệu tập hợp lệ 2 lần đều vắng mặt, nên đề nghị Hội đồng Xét xử tiếp tục phiên tòa. Tòa chấp nhận đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Long An.



Nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An - ông Lê Thanh Liêm. Ảnh: k.Q

Theo cáo trạng, vào năm 2014, Công ty TNHH TM DV Đông Nam Á (gọi tắt Cty ĐNA, TP.Tân An) trúng thầu dự án “Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh” cho tòa nhà mới cất thuộc Sở Y tế Long An. Hợp đồng trọn gói của dự án trị 1,92 tỉ đổng, do Sở Y tế Long An làm chủ đầu tư.

Sau đó, vào năm 2016, UBND tỉnh Long An cho thanh tra gói thầu này và kết luận Sở Y tế Long An có các sai sót trong quá trình thực hiện dự án.

Cụ thể, các thiết bị được nhà thầu nhập về bị thay đổi xuất xứ hàng hóa và mẫu mã so với hợp đồng đã ký kết. Ông Liêm dù biết rõ điều đó nhưng không chỉ đạo khảo sát lại giá, đồng thời không phê duyệt lại dự toán để điều chỉnh hợp đồng đã ký kết, gây thất thoát ngân sách Nhà nước số tiền hơn 870 triệu đồng...

Ngày 22.12.2016, UBND tỉnh Long An chuyển kết luận thanh tra sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An. Ngày 1.12.2017 ông Liêm nhận quyết định nghỉ hưu. Ngày 11.12.2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Liêm.

Tại phiên tòa, ông Liêm cho rằng, khi Ban quản lý dự án phát hiện một số thiết bị sai về xuất xứ so với hợp đồng thì có báo cáo và ông cho dừng thi công, yêu cầu nhà thầu trả lời. Nhà thầu cho biết thiết bị Sony có chủng loại, model, cấu hình như yêu cầu trong hợp đồng không còn sản xuất tại Nhật mà đã chuyển đến các nhà máy ở Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan và Malaysia; hãng Sony có cam kết dù khác xuất xứ nhưng chất lượng như nhau; và nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm chất lượng, bảo hành.

Cùng với những lập luận khác, ông Liêm cho rằng mình vô tội.

Đại diện VKSND tỉnh Long An đề nghị mức án 3 - 4 năm tù đối với ông Liêm.

Sau phần xét xử và tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử sẽ nghị án và sẽ tuyên án vào ngày 3.11.

KỲ QUAN (LĐO)