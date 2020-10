Nghi phạm liên quan cái chết của cô gái 18 tuổi ở Quảng Nam đầu thú tại Vũng Tàu

Công an tỉnh Quảng Nam đang cử lực lượng vào tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu di lý đối tượng về phục vụ công tác điều tra.





Sáng 9-10, thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết nghi phạm liên quan đến cái chết của cô gái 18 tuổi tại địa phương này đã đến đầu thú tại cơ quan công an ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Hiện Công an tỉnh Quảng Nam đang cử người vào tiếp nhận đối tượng, di lý về Quảng Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.





Nghi phạm Phan Thanh Tâm





Được biết, nghi phạm sát hại cô gái 18 tuổi là Phan Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam).



Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 14 giờ chiều 8-10, ông Phan Hoàng Th. trở về nhà bỏ hoang hơn một tháng nay ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc) thì tá hỏa phát hiện một thi thể đang phân hủy nặng, trên người có quấn khăn.



Nạn nhân sau đó được xác định là chị Võ Thị H. (18 tuổi; ngụ xã Tam Thành, huyện Phú Ninh). H. đã mất tích gần 1 tháng nay. Do thi thể chị H. đã bị phân hủy nặng nên chưa xác định thời điểm tử vong.





Căn nhà phát hiện thi thể chị H. đang trong quá trình phân hủy



Được biết, ông Th. có 2 căn nhà ở huyện Phú Ninh. Căn nhà nơi phát hiện thi thể chị H. không ai ở hơn một tháng nay. Phan Thanh Tâm là con ông Phan Hoàng Th.

Theo Q.Vinh (NLĐO)