Mở cửa nhà, tá hỏa phát hiện thi thể nữ đã phân hủy nghi là án mạng

Trở về căn nhà của mình sau hơn 1 tháng, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam tá hỏa phát hiện một thi thể nữ đang trong quá trình phân hủy.





Khoảng 14 giờ chiều 8-10, ông Phan Hoàng Th. trở về nhà ở thôn Tây Lộc (xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) thì tá hỏa phát hiện một thi thể đang phân hủy, trên người có quấn khăn.





Thi thể nữ đã bị phân hủy





Sau khi vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ.



Cơ quan chức năng xác định thi thể là nữ, do đã bị phân hủy nặng nên chưa xác định thời điểm tử vong.



Được biết, ông Th. có 2 căn nhà ở huyện Phú Ninh. Căn nhà nơi phát hiện thi thể người phụ nữ không ai ở hơn một tháng nay.



Lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết qua điều tra ban đầu, vụ việc này có dấu hiệu hình sự. Công an kêu gọi đối tượng liên quan đến cái chết của người phụ nữ trên sớm đến đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Theo Q.Vinh (NLĐO)