Nam sinh boxing chết tư thế treo cổ trong nhà huấn luyện

Mở cửa nhà thi đấu boxing của Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An, các học viên phát hiện một nam sinh chết trong tư thế treo cổ.



Điều tra người đàn ông nước ngoài treo cổ tại căn nhà 8 tầng

Chủ đại lý chết trong tư thế treo cổ, hàng trăm người ký gửi nông sản hoang mang

Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An - nơi phát hiện thi thể nam sinh chết trong tư thế treo cổ - Ảnh: D.HÒA



Chiều tối 21-9, ông Trần Văn Trí - chủ tịch UBND phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An - cho biết, khoảng 13h chiều nay, tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Nghệ An (thuộc Sở Văn hóa và thể thao Nghệ An), số 6 đường Đào Tấn - một nam sinh được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ.



Nạn nhân là em P.H.H. (16 tuổi, quê huyện Nghĩa Đàn), là học sinh năng khiếu môn boxing của trung tâm nói trên.



Nhận tin báo, Công an TP Vinh và các đơn vị nghiệp vụ đến khám khám nghiệm hiện trường.



Đến chiều cùng ngày cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể của H., một học viên môn boxing ở nội trú tại trung tâm gần 3 năm qua, cho gia đình đưa về quê an táng theo phong tục địa phương



Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Theo D.HÒA (TTO)