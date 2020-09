Điều tra người đàn ông nước ngoài treo cổ tại căn nhà 8 tầng

Đang lưu thông trên đường, người dân hoảng hồn phát hiện một người đàn ông treo cổ lơ lửng bên hông căn nhà 8 tầng ở quận 4 (TP HCM).



Chủ đại lý chết trong tư thế treo cổ, hàng trăm người ký gửi nông sản hoang mang

Phát hiện nam sinh viên tử vong trong tư thế treo cổ

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông



Ngày 19-9, Cơ quan Công an quận 4 (TP HCM) cho biết đang lập hồ sơ điều tra vụ việc người đàn ông nước ngoài treo cổ tại một căn nhà cao tầng ở đường Tôn Thất Thuyết (phường 3, quận 4, TP HCM).



Theo thông tin ban đầu, tối 18-9, người đi đường phát hiện một người đàn ông treo cổ lơ lửng trên căn nhà 8 tầng.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường 3 và Công an quận 4 có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.



Khuya cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác để lực lượng chức năng xác định danh tính và nguyên nhân tử vong. Vụ việc đang được công an làm rõ.

Theo PHẠM DŨNG (NLĐO)