Từ đèo Hải Vân, Triệu Quân Sự đến Tam Kỳ cách nào?

Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, Triệu Quân Sự trốn từ đèo Hải Vân (TP Đà Nẵng) vô Tam Kỳ (Quảng Nam) bằng cách đi bộ theo đường ven biển.

Rút quân khỏi Hải Vân sau 10 ngày truy bắt phạm nhân Triệu Quân Sự

Lý lịch bất hảo, hành tung bí hiểm của Triệu Quân Sự







Triệu Quân Sự (áo đỏ) tại cơ quan công an - Ảnh: CTV





Tối 18-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Huỳnh Tấn Mười - phó trưởng Công an TP Tam Kỳ - cho biết lực lượng công an đang tạm giữ Triệu Quân Sự (29 tuổi, xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) phạm tội "giết người, cướp tài sản, đào ngũ, trốn khỏi nơi giam" đang thụ án tại trại giam T10 - Quân khu 5 (xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).







.

Bắt được Triệu Quân Sự - Video: Công an cung cấp





Thượng tá Mười cho biết Triệu Quân Sự đã trốn từ đèo Hải Vân vào TP Tam Kỳ bằng cách đi bộ dọc đường ven biển từ TP Đà Nẵng và Quảng Nam.



"Bằng mạng lưới của lực lượng công an, chúng tôi xác định và bắt được Sự khi Sự đang chơi game tại quán game ở TP Tam Kỳ. Khi bắt, Sự không chống trả gì hết" - thượng tá Mười nói.



Thượng tá Mười cũng cho biết trong tối nay (18-6), công an tỉnh này sẽ tổ chức họp báo về vụ bắt được Triệu Quân Sự.



Trước đó lúc 20 giờ ngày 18-6, Công an TP Tam Kỳ cùng với Công an phường An Mỹ đã phát hiện và bắt Triệu Quân Sự tại quán Internet HT.







Triệu Quân Sự bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp





Theo LÊ TRUNG (TTO)